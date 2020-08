Begegnungen am Schmöllner Kiesberg sind wieder möglich

Schmölln. Die Begegnungsstätte der Caritas in Schmölln bietet die ersten Veranstaltungen nach der Corona-Pause an.

In die Begegnungsstätte Am Kiesberg 13 in Schmölln kehrt das Leben zurück. Die Beratungszeiten für erwachsene Zuwanderer und Geflüchtete wurden seit März trotz Corona-Pandemie nahezu ohne Unterbrechung aufrecht erhalten vom Caritasverband für Ostthüringen. Das lief überwiegend telefonisch und nach vorheriger Terminvereinbarung. Jetzt will Sozialarbeiterin Claudia Kirtzel auch wieder Möglichkeiten schaffen, damit sich Interessierte dort treffen können.