Beharrlichkeit als ein Fall für die Geschichtsbücher

Weil vor allem Ehrenamtler daran glaubten, geht ein Traum auf der Burg Posterstein im Altenburger Land in Erfüllung.

Erfolg hat viele Väter. In Posterstein, wo nun der Nordflügel der Burg gebaut wird, sind sie konkret auszumachen. In Museums-Team, Museumsverein sowie Burgbergverein und in den Reihen ihrer Unterstützer, Partner und Freunde. Ihnen allen ist es zu verdanken, dass der bereits 1991 gefasste und stets mit tragbaren Konzepten unterlegte Plan für den Wiederaufbau des Nordflügels mit den Jahren nirgendwo versanden oder in Schubladen so mancher Beamtenstube verstauben musste. Wieder und wieder in all den Jahrzehnten legten die Akteure ihre Finger in die Wunde, auf der Burg selbst war der bauliche Makel mit einem Blick in die klaffende Ruine sogar visuell erfassbar. Abschrecken oder gar entmutigen ließ sich hingegen keiner der Engagierten: weder durch geflissentliche Ignoranz noch durch unverhohlene Ablehnung von Entscheidern oder ein Nein potenzieller Geldgeber.

Diese Beharrlichkeit war nicht immer leicht durchzuhalten. Doch am Ende hat sie sich gelohnt: Nun startet in Posterstein das größte Bauprojekt an der Burg seit drei Jahrhunderten. Das ist mindestens eine Notiz wert: Und zwar in den Geschichten von Burg, Museum, Dorf und des Altenburger Landes.