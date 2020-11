Bei den Wassergebühren steht noch Arbeit aus

Zu Beginn der ersten Einwohnerversammlung des Jahres legte Bürgermeister Sven Schrade (SPD) ernüchternde Zahlen vor. So ist die Einwohnerzahl von Mitte 2019 bis Mitte 2020 um 84 Einwohner gesunken, ein Minus von rund 0,6 Prozent. Damit liegt die Knopfstadt noch unter dem Kreisschnitt. Der gesamte Landkreis büßte im gleichen Zeitraum etwas mehr als ein Prozent seiner Einwohner ein. Das verschärft auch die finanzielle Schieflage der Stadt. Die an den Kreis zu zahlende Umlage wird steigen, die Einnahmen aber sinken, um voraussichtlich 2,6 Millionen Euro. „Sorgen machen uns die Gewerbesteuern“, sagte Schrade.

Anschließend begründete der Bürgermeister, warum die Abwassergebühren im Gebiet der Stadtwerke Schmölln steigen werden. Die Empfehlung des Technischen Ausschusses sieht eine Erhöhung der Grundgebühr auf 10 Euro im Monat vor, die Mengengebühr soll auf 3,06 Euro je Kubikmeter steigen. Das würde auf das Beispiel eines durchschnittlichen Vier-Personen-Haushaltes bezogen eine Steigerung von jetzt 1,36 Euro auf 1,88 Euro pro Tag ab dem kommenden Jahr bedeuten, auf das Jahr gerechnet rund 190 Euro.

Belastungen ungleich verteilt

„Das ist natürlich nicht schön, aber es gibt nur begrenzt Spielraum“, so Schrade. Bereits am Donnerstag soll der Stadtrat hierüber entscheiden. Lutz Landgraf (Bürger für Schmölln) kritisierte die Abrechnung nach Zählergrößen. „Das ist doch nicht fair und ehrlich“, sagte er. Man solle lieber nach Anzahl der Wohneinheiten gehen. Sven Schrade schlug vor, dass der Stadtrat am Donnerstag einen Prüfauftrag vergebe, um die Kosten anders zu verteilen.

Auch die Preise für das Trinkwasser werden angezogen, allerdings erst ab 2022. Angedacht ist bisher, die Grundgebühr deutlich zu erhöhen und dafür den Mengenpreis zu senken. Uwe Kretzschmar behauptete, dass das vorgestellte Preismodell bei einem Ein-Personen-Haushalt eine Erhöhung um 80 Prozent bedeuten würde. Stadtwerke-Geschäftsführer Severin Kühnast konterte mit dem Hinweis, dass es eine politische Entscheidung sei und die Preisdiskussion noch nicht abgeschlossen sei.

Auf dem Markt wird wild geparkt

Reinhard Kunze beschwerte sich vor allem über das Ordnungsamt. Dieses lasse den Markt zu einem illegalen Großraum-Parkplatz verkommen. Vor allem an Markttagen werde auf den Flächen geparkt, die nur zum Be- und Entladen befahren werden dürfen.

Zugleich ereiferte er sich, weil sein Auto vorigen Herbst abgeschleppt wurde, obwohl er nach seiner Ansicht dort legal parkte. „Eine bodenlose, eine einzigartige Frechheit“, so Kunze. Er forderte, dass die Markthändler nach dem Entladen ihre Fahrzeuge am Brauereiteich parken müssten.

Ordnungsamtsleiter Holger Peters lud Kunze zum Gespräch ins Rathaus, damit man die Vorwürfe klären könne. Man könne aber von den Händlern nicht verlangen, dass diese bei Regeneinbruch etwa ihr Auto erst vom Brauereiteich holen müssten. Schrade antwortete, die beiden Vollzugsdienstkräfte des Ordnungsamtes könnten nicht jederzeit und überall zur Stelle sein. Dieselbe Antwort hatte er auch auf die Beschwerde Roland Heuchlings parat, der ein konsequenteres Durchgreifen forderte, etwa wenn die Post die Wege versperre. Man plane, weitere Parkflächen auf dem unteren Markt zu schaffen, sobald die Fördermittelbindung auslaufe, so Schrade.