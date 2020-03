Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bei häuslicher Quarantäne auf Müllentsorgung achten

Aufgrund eines Infektionsverdachtes oder einer tatsächlichen Infektion mit dem Corona-Virus (SARS-CoV-2) kann vorsorglich häusliche Quarantäne für einen festgelegten Zeitraum angeordnet werden. Daraus ergeben sich auch Konsequenzen für die Entsorgung der Abfälle.

Die Entsorgung von in Haushalten anfallenden Abfällen, die in diesem Zeitraum von infektionsverdächtigen oder kranken Personen oder bei der Pflege von infektionsverdächtigen oder kranken Personen erzeugt wurden, muss zurzeit gemeinsam mit dem Restmüll erfolgen.

Stabile Müllsäcke müssen benutzt werden

Dazu sind folgende Regeln einzuhalten

Der Abfall darf nicht lose in die Restmülltonnen gegeben werden, sondern muss bereits im Haushalt in stabile Müllsäcke/Plastiktüten (Plastiktüte in Mülleimer) kommen. Spitze und scharfe Gegenstände müssen zusätzlich in bruch- und durchstichsicheren Einwegbehältnisse verpackt sein.

Abfälle mit geringen Mengen Flüssigkeit müssen neben saugfähige Abfälle gelegt werden. Die einzelnen Abfallfraktionen (auch Papier und Bioabfälle) sollen nicht getrennt, sondern gemeinsam mit dem Restmüll entsorgt werden.

Sichere Zerstörung ist gewährleistet

Vor dem Einwerfen in die Restmülltonne müssen die Abfallsäcke luftdicht verschlossen, also verknotet oder zugebunden, werden. Es dürfen keine Abfallsäcke frei zugänglich neben den Abfalltonnen und Containers gestellt werden, um Gefahren für Dritte auszuschließen.

Diese Verhaltensregeln sind unbedingt einzuhalten. Die Entsorgung des Restmülls aus dem Landkreis Altenburger Land erfolgt in der Müllverbrennungsanlage in Leuna. Es erfolgt eine direkte thermische Behandlung des Restmülls und damit sei eine sichere Zerstörung gewährleistet.

Für weitere Fragen stehen die Mitarbeiter Abfallberatung unter Telefon 03447/89 40 41 43 zur Verfügung.