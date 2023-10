Bei Kollision in Meerane schwer verletzt

Meerane. Autos müssen abgeschleppt werden.

Ein 85-Jähriger fuhr in seinem Wagen in der Forststraße in Richtung Waldenburger Straße. Eine 31-Jährige fuhr zeitgleich mit ihrem Auto ebenfalls in der Forststraße in entgegenkommender Richtung. Aus noch ungeklärter Ursache kam es zur frontalen Kollision zwischen beiden Fahrzeugen, wodurch der Opel-Fahrer leicht verletzt und die Renault-Fahrerin schwer verletzt wurde. Letztgenannte kam zur weiteren medizinischen Behandlung ins örtliches Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf 20.000 Euro.