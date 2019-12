Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bei London-Besuch Englischkenntnisse verbessert

Schmölln. Schüler der 10. Klasse des Roman-Herzog-Gymnasiums Schmölln waren unlängst auf Studienfahrt in England.

Unser erster Anlaufpunkt war Canterbury, berichtet Anna Josefine Bär. Dort angekommen, erwartete uns eine Stadtführung und ein Besuch der Kathedrale. Bis zur Abfahrt des Busses hatten wir etwas Freizeit und schlenderten durch die englische Kleinstadt. Nach einer weiteren kurzen Fahrtzeit war es am Abend des ersten Tages endlich soweit. Voller Vorfreude und Erwartungen lernten wir unsere Gastfamilie für die nächsten drei Tage kennen. Mit interessanten Gesprächen, natürlich in der Landessprache, ließen wir den Tag ausklingen. Am nächsten Morgen fuhren wir in Londons Innenstadt. Zuerst erwartete uns eine Stadtrundfahrt, bei der wir unter anderem die St. Pauls Kathedrale, die Millenniumbridge und den Buckingham Palace betrachten konnten. Zum Abschluss des Tages besuchten wir das London Dungeon und das London Eye.

Am Vormittag des dritten Tages befassten wir uns mit der Sportart Cricket, die uns in Theorie und Praxis nähergebracht wurde. Nachmittags konnten wir uns beim „Scones and Cream Tea“-Workshop am Scones backen probieren und den typisch englischen Tee verkosten.

Am nächsten Morgen hieß es leider schon wieder: Sachen packen und Verabschiedung der Gastfamilien. Wir traten noch ein letztes Mal die zweistündige Fahrt nach London an und verbrachten dort den Tag mit einer Führung durch das Shakespeare-Globe-Theater oder wahlweise die Tate Modern Gallery.

Damit ging für uns eine erlebnisreiche und mit vielen tollen Erfahrungen geprägte Studienfahrt zu Ende. Insbesondere konnten wir unsere Englischkenntnisse anwenden und verbessern. Ein Dank gilt allen Organisatoren und Unterstützern.