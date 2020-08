Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bei Mondlicht Altenburgs Geschichte entdecken

Als Premiere findet am 12. September in der Spielkartenstadt Altenburg nun doch der erste 24-Stunden-Stadt-Touren-Marathon statt. Interessierte sind eingeladen, die Stadt aus unterschiedlichen Perspektiven zu entdecken.

Das Spielfeld des Marathons ist die im Krieg nie zerstörte, an Architekturdenkmalen reiche Altstadt von Altenburg. Mit spannend aufbereiteten Themen und kulinarischen Angeboten erwartet die Skatstadt ihre Gäste. Geschichte und Kultur müssen nicht langweilig sein, Sie können mit viel Spaß sinnlich erfahren werden. Das ist das Credo des Altenburger Stadt-Touren-Marathons.

Tour von Turm zu Turm

Insgesamt stehen zwischen dem 12. September, ab 5.30 Uhr bis 13. September, 5.30 Uhr, insgesamt 27 Angebote auf dem Programm. So werden in zweistündigen Touren geschichtliche Themen als unterhaltsames „History Hopping“ durch die Jahrhunderte dargeboten. Es gibt etwa Barbarossa oder die Wettiner Fürsten zu sehen. Außerdem gibt es eine Literatur-Tour zum Mitmachen. Eine Besonderheit sind die kulinarische Führungen, die in Altenburg auch Schmecktouren genannt werden. Ab 23 Uhr gibt es vier kulinarische Varianten Speis und Trank nachts in der Stadt zu entdecken.

Es werden Touren für unterschiedliche Bedürfnisse angeboten. So eine dynamische Tour von Turm zu Turm oder auch ein gemütlicher Stadtrundgang, bei dem die Geschichte Altenburgs auf 300 Metern dargeboten wird. Außerdem gibt es einstündige Führungen für Altenburg-Einsteiger. Eine Tour stellt beispielsweise Altenburg aus Sicht eines syrischen Sozialarbeiters vor. Natürlich kommen auch die Spielkarten nicht zu kurz - jeder ist zum Mitspielen eingeladen. Ein ganz traumhaftes Angebot wird zwischen 2 und 8 Uhr morgens geboten: Bootfahren im Mondschein.

Kooperation mit 68 Partnern

Um dieses Angebot zu ermöglichen, arbeiten die Organisatoren der Altenburger Tourismus GmbH mit 68 verschiedenen Partnern aus der Region zusammen. Geschäftsführerin Christine Büring freut sich über den 24-Stunden-Stadt-Touren-Marathon. Ein Tagesausflug in der Großstadt oder in der provinziellen Kleinstadt? Es sei eine Frage der Leidenschaft und nicht etwa der Größe der Stadt, finden Christine Büring und ihre Mitstreiter. Sie freuen sich auf viele neugierige Entdecker aus dem Umland.

Kontakt: E-Mail info@altenburg-tourismus.de, Telefon 0151/11 32 00 82.

Alle Programme zu buchen unter www.altenburger-originale.de