Bei Unfall auf B7 verletzt - Feuerwehreinsatz nach Brandgeruch

Selka Die Meldungen der Polizei für das Altenburger Land.

Feuerwehreinsatz in Rositz

Aufgrund von Brandgeruch aus einer Wohnung kamen Dienstagvormittag gegen 11 Uhr Feuerwehr und Polizei in der Weststraße in Rositz zum Einsatz. Schnell konnte die Wohnung gefunden werden. Da niemand auf Klingeln und Klopfen hörte, wurde die Wohnungstür von der Feuerwehr geöffnet. Es stellte sich heraus, dass der der 60-jährige Wohnungsinhaber, der während des Einsatzes hinzukam, Essen auf dem eingeschalteten Herd stehen ließ. Die stark verrauchte Wohnung wurde ausgiebig gelüftet, so dass sie bewohnbar bleibt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Auch am Haus selbst entstand kein Schaden.

Bei Unfall auf B7 verletzt

Dienstagnachmittag gegen 16.25 Uhr kam es auf der B7 am Abzweig Selka zum Auffahrunfall zwischen einem VW und einem Seat. Die Seat-Fahrerin wurde leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zudem mussten die Fahrzeuge abgeschleppt werden. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

