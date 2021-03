Beide Berufsschulstandorte in Altenburger erhalten

Beide Berufsschulen in Altenburg zu erhalten, sei das Ziel aller Fraktionen des Kreistages Altenburger Land. Das war in den vergangenen 20 Jahren Schulnetzdiskussionen so und ist es auch jetzt noch, heißt es in einer Pressemitteilung der Linken.

„Mikado-Politik“ kritisiert

Seit der Anhörung aus dem September 2020 ist bekannt, dass die Unternehmen sowie auch beide Berufsschulen vor allem Planungssicherheit brauchen. Nicht später, sondern jetzt. Deshalb war die Linke über „Mikado-Politik“ von Landrat Uwe Melzer (CDU) – was bedeuten soll, wer sich zu erst bewegt, verliert – und die Vorlage zum Kreistag im Februar erstaunt. „Bereits seit mehr als einem Jahr erwarten wir als Fraktion konkrete Schritte und die Unterschrift unter ein Konsenspapier der Ostthüringer Bildungsregion. Wenn es diese Einigung gäbe, wäre die Forderung aus der Verwaltung des Ministeriums, mehr Schwerpunktschulen zu bilden, vom Tisch“, so die Linken.

Klar sei, dass eine Schwächung des ländlichen Raumes nicht gewollt ist. Das könne man sich auch nicht leisten. Verliert der Kreis Berufsschulen oder Berufsschulzweige, verliert er auch junge Menschen, so die Argumentation. Nach dem Schulabschluss eine duale Ausbildung vor Ort beginnen zu können, sei das Rückgrat für die Handwerker und die regionalen Unternehmen. Vor allem für die Jugendlichen, welche ihren Abschluss in der 9. oder 10. Klasse machen und danach eine Ausbildung starten wollen, sei es wichtig, dass sie diese nahe bei der Familie machen können und nicht schon frühzeitig von der Familie getrennt werden.

Damit sich möglichst viele Schüler für eine Ausbildung in Altenburg entscheiden, brauche es Planungssicherheit. Und zwar sofort und nicht erst nächsten Herbst, wie es die Landräte in ihrem bewussten „Mikado“ anstreben, so die Linken. Umso länger die „Scharade“ dauere, umso mehr potenzielle Auszubildende werden dem Kreis verloren gehen, so die Befürchtung.