Altenburger Land: Beigeordneter wird gewählt

Altenburg. Der Kreistag berät am Mittwoch im Goldenen Pflug in Altenburg und hat diverse Themen auf der Tagesordnung.

Die nächste Sitzung des Kreistages findet am Mittwoch, 30. September, um 17 Uhr in der Mehrzweckhalle Goldener Pflug in Altenburg statt.

Auf der Tagesordnung im öffentlichen Teil stehen unter anderem eine Einwohnerfragestunde, Informationen des Landrates und Anfragen aus dem Kreistag. Darüber hinaus beschäftigen sich die Kreistagsmitglieder mit mehreren Jahresrechnungen des Landkreises.

Gewählt werden soll der hauptamtliche Beigeordnete des Landrats. Jahresabschlüsse etwa der Klinikum Altenburger Land GmbH, der Geschäftsführung der Krankenhaus-Service-Gesellschaft Altenburger Land mbH sowie der Gesellschaft für Rehabilitation, Therapie und Prävention Altenburger Land mbH oder der Medizinische Versorgungszentren Altenburger Land GmbH stehen ebenso auf der Tagesordnung wie der der Schmöllner Heimbetriebsgesellschaft mbH.

Genehmigt werden soll eine überplanmäßige Ausgabe für die Sanierung der Bühnenmaschinerie und die logistische Erschließung des Landestheaters Altenburg und für die Sanierung/Umbau Haus 3 mit Erweiterungsbau und Abbruch Haus 2 der Grundschule Nobitz.

Postersteiner Nordflügel ist Thema

Des Weiteren wird der Jugendhilfeplan des Landkreises Altenburger Land Thema sein, ebenso die Integrierte Fachplanung für Familien.

Und dann soll ein Grundsatzbeschluss zum Wiederaufbau des Nordflügels der Burg Posterstein für eine museale Nutzung, Herstellung von Barrierefreiheit und energetische Ertüchtigung gefasst werden, heißt es.