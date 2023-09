Beim Kürbisfest in Göhren für jeden etwas dabei

Kathleen Niendorf über ein sehr gelungenes Fest

Wie schnell der Sommer vorbei gegangen ist und man schon mitten im Herbst gelandet ist: Es ist wieder Kürbis-Zeit.

Noch bis Halloween, also bis zum 31. Oktober, hat die oft orangene Frucht Saison. Nicht jeder mag sie, aber was fast alle Menschen mögen, ist, sich zu treffen und bei gutem Essen und guten Gesprächen eine schöne Zeit zu verbringen. Und das war am Sonntag in Göhren wieder möglich. In einer sehr gemütlichen Atmosphäre verbrachte man gern ein paar gemeinsame Stunden.

Und wenn man einmal genug vom Sitzen hatte, konnte man sogar bei Sportspielen Kürbisse gewinnen. Oder man traute sich auch mal an außergewöhnliche Dinge wie Kürbis-Cocktails heran, sowohl mit als auch ohne Alkohol.

Ich finde es toll, wenn in ein verhältnismäßig kleines Örtchen wie Göhren viele Menschen gezogen werden, egal ob man nun Kürbis mag oder nicht. Was da auf die Beine gestellt wurde, ist beachtlich. Auch der riesige Parkplatz, der zur Verfügung gestellt wurde, ließ bei niemandem eine verzweifelte Parkplatzssuche entstehen. Alles perfekt organisiert in meinen Augen.