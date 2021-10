Beleuchtete Fontäne für den Großen Teich in Altenburg

Altenburg. Altenburg erhält 85.000 Euro Fördermittel zur Umsetzung des Vorhabens.

Der Antrittsbesuch des Offenburger Oberbürgermeisters Marco Steffens (CDU) war bereits im vorigen Jahr geplant, fiel coronabedingt aus und wurde jetzt nachgeholt.

So konnte Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann (CDU) seinen Amtskollegen aus der Partnerstadt auf einen Rundgang durch Altenburgs Zentrum führen.

Betroffenen berichten

Begonnen hatte das offizielle Programm des Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke), der ebenfalls in Altenburg weilte, im Rathaus mit einer Gesprächsrunde, bei der die Folgen der Corona-Maßnahmen thematisiert wurden. Betroffene aus Vereinen, Gastronomie, Künstler und andere waren dazu geladen.

Beim Gang über den Marktplatz wurden der Ministerpräsident und die beiden Oberbürgermeister von den Samba-Trommlern von „Como Vento“ lautstark begrüßt. Auf dem Kreisverkehr am Kunstturm pflanzten Bodo Ramelow und André Neumann gemeinsam einen Einheitsbaum. Die gut an den Klimawandel angepasste Felsenbirne soll als bleibende Erinnerung an das Landesjubiläum Wurzeln schlagen.

Der Ministerpräsident überreichte dem Altenburger Rathauschef einen symbolischen Scheck über knapp 85.000 Euro.

Inbetriebnahme im Frühjahr

Mit den Fördermitteln sowie weiteren rund 43.000 Euro Eigenmitteln soll eine beleuchtete Fontäne für den Großen Teich beschafft und montiert werden. Damit gehe ein langgehegter Wunsch André Neumanns in Erfüllung, denn die Fontäne ist Teil der „Vision 2030“ der Stadtentwicklung. Der aktuelle Zeitplan sieht deren Inbetriebnahme im kommenden Frühjahr vor.