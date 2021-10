Beratung in Altenburg für Betroffene von SED-Unrecht und DDR-Heimkinder

Altenburg. Am 27. Oktober im Goldenen Pflug in Altenburg.

Ein Beratungs- und Gesprächsangebot für DDR-Heimkinder und Betroffene von SED-Unrecht gibt es am Mittwoch, 27. Oktober, von 10 bis 15 Uhrin Mehrzweckraum in der Stadthalle Goldener Pflug in Altenburg.

Hilfe bei Antragstellung

Im November 2019 trat die Änderung der SED-Unrechtsbereinigungsgesetze in Kraft. Der Thüringer Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur informiert und berät Betroffene und deren Angehörige/Hinterbliebene über die Rehabilitierungsmöglichkeiten und die daran geknüpften sozialen Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen.

OTZ-Newsletter für das Altenburger Land Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Beratung nur nach Anmeldung

Die Berater unterstützen bei den Antragstellungen und bieten die Möglichkeit des Gesprächs über Erlebtes oder Erlittenes in der DDR in einem geschützten Rahmen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit zur Antragstellung auf Akteneinsicht in die Unterlagen der Staatssicherheit bei dem Stasi-Unterlagen-Archiv.

Die strafrechtliche Rehabilitierung ermöglicht die Aufhebung rechtsstaatswidriger Entscheidungen der DDR-Justiz oder behördlicher Entscheidungen zur Freiheitsentziehung, sofern sie der politischen Verfolgung oder (sonstigen) sachfremden Zwecken gedient haben.

Die verwaltungsrechtliche Rehabilitierung dient der Aufhebung rechtsstaatswidriger Maßnahmen von DDR-Organen, die durch Eingriffe in Gesundheit, Vermögen oder Beruf noch heute schwer und unzumutbar für den Betroffenen fortwirken.

Die berufliche Rehabilitierung zielt auf einen Nachteilsausgleich für politisch motivierte Eingriffe in Ausbildung oder Beruf.

Aufgrund der Corona-Pandemie kann die Beratung nur nach telefonischer Anmeldung erfolgen.

Terminvereinbarung unter 0361/5 73 12 22 04.