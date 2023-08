Beschäftigte im Altenburger Land sind 25,8 Tage im Jahr krank

Altenburg. Die Hauptursache für Krankschreibungen sind laut Barmer im vorigen Jahr Atemwegsinfekte gewesen.

Beschäftigte aus dem Altenburger Land haben vergangenes Jahr im Schnitt 25,8 Tage krankheitsbedingt im Job gefehlt. Damit liegt der Landkreis unter dem landesweiten Durchschnittswert von 27,6 Tagen, wie aus Daten der Krankenkasse Barmer hervorgeht. Auch in Gera (25,6) und im Kreis Greiz (26,2) ist die Zahl der Fehltage verhältnismäßig niedrig.

„Der Trend bei den Krankmeldungen geht allerdings leider in keine gute Richtung“, sagt Sirko Mielcarek, Geschäftsführer der Barmer in Ostthüringen. Gegenüber dem Vorjahr habe es im Kreis einen Anstieg bei krankheitsbedingten Fehltagen um zehn Prozent gegeben.

Vielfältige Gründe

Zum Teil erkläre sich der Anstieg mit der Mitte vergangenen Jahres eingeführten elektronischen Arbeitsunfähigkeitsmeldung. Dadurch erreiche nun auch bei kurzen Krankschreibungen jede Meldung die Krankenkassen und es zeichne sich ein realistischeres Bild. Auch die kleinteilige Wirtschaftsstruktur wirke sich auf die Statistik aus. Teils fehle es an betriebsmedizinischer Anbindung und in den überwiegend kleinen und mittelständischen Unternehmen müsse Gesundheitsförderung stärker in den Fokus rücken. Auch tarifvertragliche Regelungen hätten Einfluss auf Daten zum Krankenstand. In großen Unternehmen und Konzernen sei es üblich, dass Krankmeldungen erst ab dem dritten Fehltag ärztlich attestiert werden müssen.

Hauptursache für Krankschreibungen im Altenburger Land sind laut Barmer-Daten voriges Jahr Atemwegsinfekte gewesen. Im Schnitt 5,9 Fehltage wurden deswegen verzeichnet, was mehr als doppelt so viele sind wie im Jahr zuvor (2,6 Tage). Der Grund für den Anstieg wird in Nachholeffekten nach der Pandemie sowie in mehreren Grippewellen gesehen. Auf Rückenleiden entfielen vergangenes Jahr im Altenburger Land 5,1 Tage und auf psychische Erkrankungen im Schnitt 4,6 Fehltage.

Die Barmer habe im Altenburger Land knapp 6000 Versicherte.