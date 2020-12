Bescheiden und sehr engagiert

Nun wurde auch der zweite Schmöllner Ehrenpreis vom Jahr 2019 vergeben, nachdem es Erika Sebastian zur Stadtratssitzung im Oktober leider nicht möglich war, persönlich anwesend zu sein.

Aus dem Hintergrund heraus agieren

Aus den eingereichten Vorschlägen zur Vergabe des Ehrenpreises wurde Erika Sebastian am 12. Dezember 2019 in der Stadtratssitzung in der Kategorie Soziales Engagement ausgewählt.

Sie wird als sehr bescheidener Mensch beschrieben, der meist „aus dem Hintergrund heraus“ agiert. Jahrelang ist sie ehrenamtlich aktiv im Sportverein Bohra. Es gibt eine rege Frauensportgruppe und Mitglieder im Alter von 50 bis 82 Jahren.

Vereinshaus ist Dorfmittelpunkt

Die Männer des Dorfes halten das Vereinsgebäude in gutem Zustand. Das Gebäude ist der Mittelpunkt des Dorfes und wird unter anderem auch für Einwohnerversammlungen genutzt, ebenso wie für private Familienfeiern und Anlässe des Sportvereins.

Junge Menschen im Verein mit einzubinden, gelinge leider nur zeitweise. Seit der Wende sind immer mehr junge Menschen weggegangen. Aber wenn sie in der Heimat sind, schauen sie gerne vorbei, freuen sich die Vereinsmitglieder.

Erika Sebastian ist nun seit mittlerweile 17 Jahren Vereinsvorsitzende und kümmere sich mit Herzblut um die Aktivitäten und Hintergründe des Vereins. Seit ihrem Vorsitz habe sie alle Fäden in der Hand und jeder der es kennt, wisse, was an Freizeit, Arbeit, Behördengängen, zwischenmenschlichen Diskussionen und vielem mehr hinter so einer Tätigkeit steht.

Ob Gebäudereinigung, Fensterputzen, Baumaßnahmen, Hygiene, Ausflüge, sämtliche Organisationen für Rentnerfeiern, Maifeiern, Kinderfeste, kleine sportliche Höhepunkte und etliches mehr – Sebastian ist ein wahres Organisationstalent und hat immer ein offenes Ohr, so heißt es. Dieses Engagement ist nicht selbstverständlich und wird daher mit dem Ehrenpreis geehrt.