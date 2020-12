Stefan Leonhardt vom Heimat- und Verschönerungsverein koordiniertauch die diesjährige Wunschbaum-Aktion in Schmölln.

Bescherung in Schmölln bis Januar

Trotz Corona-Pandemie und hartem Lockdown - auf den Schmöllner

Wunschbaum musste auch in diesem Jahr niemand verzichten. Unter

Schirmherrschaft des Heimat- und Verschönerungsvereines wurde er in

Zusammenarbeit mit dem städtischen Bürgerservice erneut mit Wünschen

geschmückt, die sich Erfüller pflücken oder für deren Kauf spenden konnten.

25 Weihnachtswünsche von Mädchen und Jungen gingen in der

Vorweihnachtszeit ein und wurden von Stefan Leonhardt vom Heimat- und

Verschönerungsverein Schmölln an den diesmal virtuellen Wunschbaum

gehängt. Und sie alle gehen in Erfüllung.

Dafür sorgen 2020 mehr Menschen als in den vorangegangenen Jahren. "Das

muss man wirklich sagen. Und einige von ihnen boten darüber hinaus ihre

Hilfe bei der Organisation an", erzählt Leonhardt. Beispielsweise, um die

Geschenke für die Kleinen einzupacken und zu dekorieren. Einige

kümmerten sich gleich komplett persönlich um die Gaben.

Schulen profitieren

Die Umsetzung der Wunschbaumaktion war in diesem Jahr dann doch nicht so

einfach. Denn Stefan Leonhardt hatte durch den Lockdown mächtig zu tun,

die Geschenkeliste rechtzeitig abzuarbeiten und alles persönlich

auszuliefern. Einige Gaben werden ihre Empfänger deshalb erst nach dem

Weihnachtsfest erreichen.

Im Januar 2021 geht die Bescherung dann auch noch weiter. Denn durch die

sehr hohe Spendenbereitschaft in diesem Jahr können sich die

Fördervereine von Regel- und Grundschule Schmölln über finanzielle

Wunschbaum-Geschenke freuen.