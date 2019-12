Besinnlicher Weihnachtsmarkt auf Burg Posterstein

Bei „Weihnachten im Salon“ auf Burg Posterstein wurde am Samstag zu einem Weihnachtsmarkt eingeladen, bei dem man Glühweinbuden, populäre Weihnachtslieder und Fahrgeschäfte vergebens suchte. Stattdessen stießen die Besucher in gediegener Atmosphäre auf Stände mit ausgewähltem Kunsthandwerk und regionalen Produkten, während ein kulturelles Programm für Abwechslung sorgte.

„Wir wollen mit dieser Art von Weihnachtsmarkt an die Salonkultur anknüpfen. Das Motto ist: Gemütlich im Kleinen“, sagte Marlene Hofmann vom Museumsverein Burg Posterstein. Zum zweiten Mal hatte dieser „Weihnachten im Salon“ nun organisiert. Während zur Premiere im vergangenen Jahr 150 Gäste gezählt wurden, gingen die Veranstalter diesmal von mehr aus. „So richtig kann man das aber nicht beziffern, weil wir keinen Eintritt verlangen“, sagte Hofmann. Von vielen Besuchern habe sie die Rückmeldung erhalten, auf Burg Posterstein in der Adventszeit „mal was anderes erleben zu können.“

Besucher loben Ambiente und Angebote der Händler

Unter ihnen war beispielsweise Birgit Hesse, die bereits im vergangenen Jahr den kleinen Weihnachtsmarkt besucht hatte. „Es ist einfach wunderschön, ein intimes Ambiente und ein sehr weihnachtliches Angebot. Auch das Programm ist insbesondere für Kinder sehr schön. Es ist hier einfach ringsum stimmig. Andere Weihnachtsmärkte sind mir zu groß, zu laut und zu viel Rummel“. sagte sie.

Ute Colditz und Bärbel Leitzsch waren zum ersten Mal zu „Weihnachten im Salon“ gekommen. Die beiden Frauen zeigten sich ebenfalls begeistert. „Ich bin erstaunt, wie schön hier alles gestaltet ist. Es sieht alles sehr liebevoll aus, es wird sich viel Mühe gegeben“, sagte Ute Colditz. „Hier findet man individuelle Geschenke und Handwerkskunst. Nicht nur Fressbuden und laute Musik wie bei anderen Weihnachtsmärkten“, so Bärbel Leitzsch.

Hörspiel, Märchenfilme und Ritter als Glücksfeen

Auch die anwesenden Händler zeigten sich mit dem Tag zufrieden. „Es ist zwar eine Herausforderung, solch einen Markt einzuführen. Aber bisher ging es gut. Und es soll ja auch kein Massenmarkt sein“, sagte Angelika Kühn von Hintzenstern, die verschiedene Keramiken verkaufte. Ihr Mann Matthias von Hintzenstern führte derweil zusammen mit Robert Gregor Kühn das Hörspiel „Weihnachtsgans Auguste“ auf. „Die Kinder waren sehr aufmerksam, es war ein schönes Erlebnis“, sagte von Hintzenstern.

Weiterhin wurden die Gewinner des Kinderburg-Gewinnspiels gezogen. Über 1500 Kinder haben sich laut Marlene Hofmann dieses Jahr an dem Rätsel beteiligt. Als Glücksfeen fungierten die Ritter der „Gefolgschaft zu Posterstein“, die die Besucher des Weihnachtsmarkt zudem wie im Mittelalter mit dem Horn begrüßten.

Im Altenburger Land bekannt werden

Weitere Programmpunkte waren eine Turmwächtertour, Märchenfilme aus einem Diaprojektor und ein Auftritt der Laienspielgruppe „Sprottentaler Kleeblätter“ und eine Lesung von „skurril-historischen Episoden aus Altenburg“ mit Frank Rüdiger.

Marlene Hofmann hoffte indes, mit „Weihnachten im Salon“ bei den Menschen im Altenburger Land „ins Gespräch gekommen zu sein.“ Denn in der Vorbereitung stecke viel ehrenamtliche Arbeit und auch der Samstag selbst sei eine Herausforderung gewesen. „Man bleibt immer irgendwo hängen, aber es macht auch viel Spaß“, sagte Hofmann.