Besonderheit der Porzellankunst in Posterstein zu sehen

Am Wochenende wurden 260 Jahre Thüringer Porzellan mit zahlreichen Ausstellungen und Sonderveranstaltungen gefeiert. Auf Burg Posterstein ist dazu passend eine Besonderheit der Porzellankunst zu sehen: Die kristallglasierten Doppelwandgefäße aus Porzellan des Obergeißendorfer Keramikers Ludwig Laser sind nicht nur ein Hingucker, sondern eine Rarität.

Seit 2011 experimentiert Laser mit doppelwandigen Porzellangefäßen in großen Dimensionen. Mit ihrer schillernden Glasur und ihrer Größe sind sie nicht nur ein Blickfang. Ihre Herstellung erfordert handwerkliche Meisterschaft und die Doppelwand sind für Ludwig Laser auch ein künstlerisches Alleinstellungsmerkmal. Mit ihren dicken Wänden und ihrer Höhe sehen die Gefäße schwer aus, sind in Wirklichkeit aber ganz leicht.

„Für mich als Berufskollegin und Keramikerin gehen besonders diese neuen Keramikobjekte weit über das klassische Handwerk hinaus und beweisen, dass auch das Genre der freien Keramik, trotz klassischer Formensprache, in die Gattung der Kunst einbezogen werden sollte und sogar muss”, schreibt Keramikerin Annekatrin Räthe-Schönert über Lasers Keramik.

Die Doppel-Ausstellung „Wir werden 125! – Peter Zaumseil & Ludwig Laser – Malerei, Grafik & Keramik“ zeigt bis 15. November auf Burg Posterstein neue Arbeiten der beiden befreundeten Künstler. DZu sehen sind Malerei, Holzschnitte, Grafiken und Keramik, die teilweise speziell dafür geschaffen wurden. Von Anfang an wollten beide die historische Situation in Posterstein einbeziehen. Einige der Werke fügen sich in die ständige Ausstellung des Museums ein. Den Großteil sieht man in der Sonderschau im Erdgeschoss der Burg.