Besserer Hochwasserschutz durch neues Stauwehr in Gößnitz

Das Meerchen in Gößnitz soll in den Jahren 2021/22 umverlegt werden. Hier an der Südstraße soll ein neuer Stauapparat eingebaut werden.

Das Meerchen in Gößnitz wird in den kommenden beiden Jahren teilweise umverlegt. Darüber informierte Bürgermeister Wolfgang Scholz (Initiative Städtebund) am Dienstagabend den Haupt- und Finanzausschuss des Gößnitzer Stadtrates. Zur jährlichen Gewässerschau der Landestalsperrenverwaltung am Dienstag sei er über die konkreten Pläne informiert worden, berichtte der Bürgermeister der Pleißestadt. Sinn der Maßnahme, die von der Talsperrenverwaltung mit Landesmitteln umgesetzt wird, sei ein besserer Hochwasserschutz. So soll das Wasser schneller in die Pleiße abfließen können und gar nicht erst den Stadtkern von Gößnitz erreichen.