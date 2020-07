Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Besucherverkehr im Landratsamt neu geregelt

Bedingt durch den Ausbruch des Coronavirus hatte die Kreisverwaltung seit Mitte März für den Besucherverkehr geschlossen und war nur in dringenden Angelegenheiten eingeschränkt erreichbar. Das ändert sich jetzt. Seit 6. Juli ist der Besucherverkehr neu geregelt.

Demnach dürfen das Landratsamtshauptgebäude in der Altenburger Lindenaustraße 9 sowie alle Außenstellen in Altenburg und Schmölln wieder betreten werden – und zwar mit vorheriger Terminvereinbarung. „Galten zur persönlichen Klärung von Bürgeranliegen der Dienstag und der Donnerstag bisher als Sprechtage, so sind Terminvereinbarungen ab sofort an allen Werktagen möglich“, erklärt Landrat Uwe Melzer (CDU).

Telefonisch vereinbart werden können die Termine Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8 bis 16 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr; möglich ist eine Terminvereinbarung auch per E-Mail. Die entsprechenden Kontaktdaten zu den Fachdiensten – Rufnummern und E-Mail-Adressen – sind auf der Homepage www.altenburgerland.de zu finden. Telefonisch erreichbar ist die Kreisverwaltung zudem unter der Rufnummer 03447/58 60.

Es besteht in allen Dienstgebäuden nach wie vor die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Die Möglichkeit der Händedesinfektion ist an jedem Eingang der Dienstgebäude gegeben. Der Zutritt zu den Gebäuden ist durch eine Klingel oder durch eine Telefonanlage geregelt.

Vor Betreten des Gebäudes muss vom Gast ein Datenblatt ausgefüllt werden, dass der Kontaktnachverfolgung im Falle einer Coronavirusinfektion dient. Dieses Datenblatt kann auf der Homepage des Landratsamtes heruntergeladen und bereits ausgefüllt mitgebracht werden; es besteht aber auch die Möglichkeit, dieses Formular erst vor Ort auszufüllen.