Beton auf Straße verteilt: Verkehrsbehinderungen - Auf Jugendlichen eingeschlagen

Meuselwitz / Altenburg. Das sind die Meldungen der Polizei für das Altenburger Land.

Anhänger mit Beton kippt um: Verkehrsbehinderungen

Am Freitag fuhr ein 43-jähriger Fahrer eines VW Transporters mit Anhänger auf der Ortsumfahrung von Altenburg zwischen den Abfahrten Obi und Münsa. Gegen 14.50 Uhr verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Gespann, wobei eine nicht unerhebliche Menge an Beton, welcher auf dem Anhänger transportiert wurde, auf einer Fahrspur verteilt wurde und der Anhänger umkippte. Die Feuerwehr Altenburg sowie ein Abschleppdienst bargen den Anhänger und verluden das Transportgut auf einen anderen Anhänger. Durch die Unfallaufnahme und Bergung kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Nach Streit auf eingeschlagen

Am Freitag ereignete sich eine Körperverletzung, als um 20:15 Uhr ein 20-jähriger Mann im Veit-Ludwig-von-Seckendorff-Park in Meuselwitz auf einen Jugendlichen nach einer verbalen Streitigkeit einschlug in ihn leicht verletzte. Der Täter konnte ermittelt werden und muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten.

Jetzt zum OTZ-Newsletter anmelden Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen