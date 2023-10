Betrügerische Zählerableser in Altenburg unterwegs

Altenburg. Energie- und Wasserversorgung Altenburg GmbH (Ewa) warnt vor unseriösen Machenschaften. Seriöse Ableser kündigen ihren Besuch an

„Da zurzeit in Altenburg falsche Ableser unterwegs sind, die mit unseriösen Mitteln und falschen Angaben versuchen, in die Wohnungen der Kunden zu gelangen, informieren wir über die Handhabung unserer Jahresablesung“, teilt die Energie- und Wasserversorgung Altenburg GmbH (Ewa) mit: Von Mitte November bis 31. Dezember 2023 werden alle Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmezähler der Ewa - einschließlich der Zähler von fremdversorgten Kunden abgelesen. Mit dem Ablesen beauftragt sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der von der Ewa beauftragten Firma Metering Service GmbH. Diese können sich ausweisen. Und auch Mitarbeiter der Ewa weisen sich stets mit einem Dienstausweis aus, der mit einem Lichtbild versehen ist. Die Termine erfolgen immer mit Voranmeldung.

Die Ewa empfiehlt ihren Kunden, sich den Ausweis der Ableser bzw. Kundenberater zeigen zu lassen. „Wer an der Echtheit des Dokumentes zweifelt, Fragen oder Bedenken hat, kann sich jederzeit an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kundenbetreuung wenden - per Telefon 03447 866-444 oder persönlich. Unser Tipp für Mieter: Informieren Sie sich, wo die Medien direkt abgelesen werden und sich die Zähler befinden. Nicht immer ist dies in der Wohnung, sondern oft in den Gemeinschaftsräumen.“