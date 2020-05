Betrunkener bedroht in Schmölln Polizei mit Axt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Betrunkener bedroht in Schmölln Polizei mit Axt

Ein 26-Jähriger habe am Donnerstagabend in seiner Wohnung in der Schmöllner Privatstraße randaliert, weshalb besorgte Anwohner die Polizei riefen, meldet eine Polizeisprecherin.

Als die Beamten bei ihm klingelten, verhielt sich der Mann höchst aggressiv und bedrohte die Polizisten mit einer Axt. Da er das Beil nicht weglegen wollte, mussten ihn die Polizisten überwältigen und zu Boden bringen.

Ein Atemalkoholtest ergab später 2,7 Promille. Verletzt wurde niemand. Ein Rettungswagen brachte den Mann in Obhut von medizinischem Fachpersonal. Den 26-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

weitere Polizeimeldungen:

Aufarbeitung der Jenaer Fußball-Randale dauert an

Traurige Kinderaugen in Altenburg: Dieb stiehlt Spielzeug aus Garten