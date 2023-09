250 Bewässerungssäcke für den Erhalt des Stadtgrüns in Schmölln konnten jetzt angeschafft werden.

Bewässerungssäcke fürs Stadtgrün in Schmölln

Schmölln. Dank einer Sparkassenspende können junge Bäume in Schmölln kontinuierlich gewässert werden.

Einen Scheck über 3682,50 Euro nahmen vergangene Woche Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade (SPD) und Bauhofsmitarbeiterin Silke Rommel vom Vorstandsmitglied der Sparkasse Altenburger Land, Andreas Hohlfeld, entgegen.

Mit dieser Spende konnten 250 Bewässerungssäcke angeschafft werden, wovon ein Großteil bereits die Bäume in der Kernstadt bewässert. Mit einem Fassungsvermögen von 75 Litern ist der Wasserspeicher ausreichend für circa zwei Tage.

Die Bewässerungsbeutel sind direkt am Boden an den Stämmen der Bäume angebracht und geben durch eine spezielle Membran kontinuierlich Wasser an die Wurzeln der Bäume ab.

„Wir sind sehr dankbar über die Spende der Sparkasse“, erklärt Schrade. „Damit können wir den nächsten Beitrag in Rahmen unserer Strategie ‘Global nachhaltige Kommune’ leisten.“