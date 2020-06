Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bewaffneter Überfall auf Supermarkt in Lucka: Dringend Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei in Altenburg hat die Ermittlungen zu einer Raubstraftat am Montag in einem Supermarkt im Breitenhainer Weg in Lucka übernommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei hielt sich ein bislang unbekannter Mann einige Zeit in dem betroffenen Supermarkt in Lucka auf und forderte schließlich kurz nach 20 Uhr von zwei Supermarktmitarbeiterinnen unter Vorhalten eines „pistolenähnlichen Gegenstandes“ die Herausgabe von Bargeld. Die Mitarbeiterinnen kamen der Aufforderung nach, so dass der Räuber schließlich mit dem Bargeld in unbekannte Richtung flüchten konnte. Glücklicherweise blieben die beiden Mitarbeiterinnen unverletzt.

Die Polizei konnte trotz unverzüglich eingeleiteter Fahndung mit mehreren Polizeifahrzeugen die Räuber nicht mehr stellen.

Die Polizei sucht nun Zeugen gesucht, die dort am Montag gegen 20 Uhr auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen beobachtet haben. Weiterh werden Zeugen gesucht, die sich am Montagabend in dem Supermarkt befanden.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich,

circa 175-180 cm groß,

Brille,

ungepflegtes Äußeres,

bekleidet mit blauer Jacke,

führte grünen Beutel mit,

trug eine blonde Perücke.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0365 / 8234-1465 bei der Kripo Gera bzw. unter Tel. 03447 / 4710 bei der Polizei in Altenburg zu melden.

Mit über 2,2 Promille im Straßenverkehr unterwegs

Über 2,2 Promille zeigte der Atemalkoholtest an, als Polizeibeamte einen 45-jährigen Mann Montagabend gegen 18.45 Uhr in Altenburg kontrollierten. Zuvor fuhr der 45-Jährige mit seinem VW auf der Münsaer Straße, als er von den Beamten angehalten wurde. Die Weiterfahrt wurde daraufhin untersagt, eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

