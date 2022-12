Biker bringen Stimmung nach Waltersdorf

Wintersdorf/Waltersdorf. Weihnachtsfeier in Waltersdorf unter freiem Himmel.

Nachdem die Motorradfreunde Wintersdorf um ihren Bikerchef „Siggi“ Siegfried Neitschmann schon mit einem sommerlichen Weihnachtsbergfest im Juni für Schlagzeilen sorgten, lockten sie nun erst recht am 3. Adventsonntag Leute zu ihrer „echten“ Weihnachtsfeier aus nah und fern hin zu ihrem Clubhaus im benachbarten Waltersdorf an.

Ganz klar, dass die Leute im nur 243 Einwohner zählenden Waltersdorf echt glücklich sind, wenn da auch Festorganisatoren wie diese Biker Stimmung ins Dorf bringen.

Im Sommer musste der Weihnachtsmann beim Abladen des Geschenksackes vom Traktoranhänger ganz schön schwitzen. Aktuell dagegen hüllte er sich am Sonntag bei frostigem Wetter gern in seinen dicken Mantel ein und beschenkte mit Lust und guter Laune liebe Kinder.

Während Grillmeister Thomas Biber stets den Grillrost mit Bratwürsten bestücken musste, reichten derweil die Hobbyverkäuferinnen Katrin Biber und Claudia Weberungebremst Becher voller Glühwein über den Ladentisch einer der buntgeschmückten Marktbuden. Im Clubhaus kam man indes bei Kaffee und Stollen vom Buffetteam um Sandra Wessel ins Gespräch über geplante Weihnachtsgeschenke bis hin zum Skiausflug in Thüringens Bergen.

Kindergarten wird unterstützt

Mit Wichtelmützen auf den Köpfen reisten Ilse und Manfred Klinkenbergaus Altenburg an und erfreuten sich an dieser gemütlichen Adventsszenerie. Beide fanden es zudem sehr gut, dass mit dem Verkaufserlös der Kindergarten finanziell unterstützt wird.

Grit Jobst von den Schlepperfreunden Regis-Breitingen reiste mit Ehemann Marko an und sagte: „Wir sind mit den Motorradfreunden Wintersdorf freundschaftlich verbunden und nehmen an Ortsfestlichkeiten gerne mit unseren Traktoren teil. Selbst dem Weihnachtsmann gefielen schon Fahrten auf unseren Traktoren rund ums Dorf.“ Bikerenthusiast Nico meinte mit Blick auf seine Motorradfreunde Wintersdorf: „Wir touren mit unseren Maschinen nicht nur mit Freuden durch die Lande, sondern feiern auch immer wieder gerne in geselliger Runde.“