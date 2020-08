Ausstellung in Schmölln: Bilder von Mensch und Tier im Einklang

Schmölln. In der Schmöllner Rathausgalerie wird am Donnerstag eine Ausstellung mit Fotos von Torsten Pröhl eröffnet.

Torsten Pröhl lädt zur Eröffnung seiner Ausstellung zum Thema „Menschen und Natur in Äthiopien“ am Donnerstag, 27. August, 19 Uhr, in die Schmöllner Rathausgalerie ein.

Die Bilder zeigen Menschen während ihrer Arbeit oder im normalen Alltag sowie spielende Kinder im Kontext mit der sie umgebenden Natur. Die Fotografien von Pröhl zeigen zum einen die enge Beziehung der Menschen zur Natur sowie die große Toleranz gegenüber Tierarten, die oft die gleichen Ressourcen beanspruchen.

Enormer Artenreichtum

Arbeitsabläufe im ländlichen Leben, welche in Mitteleuropa seit Mitte des vergangenen Jahrhunderts der Vergangenheit angehören, sind in Äthiopien noch tägliche Realität und schaden den Menschen in der Regel nicht, so Pröhl. Diese schonende Art der Bewirtschaftung sei auch die Quelle des noch enormen Artenreichtums in Äthiopien. In seinen Ausführungen wird er auch auf den zunehmenden Einfluss westlicher und östlicher Geschäftemacher eingehen, heißt es in der Ankündigung.

Anstoß für diese Fotoausstellung war für ihn auch die nicht immer freundschaftliche Gesinnung einiger Landsleute gegen über Menschen fremder Kulturen, schreibt Torsten Pröhl in seiner Einladung zur Vernissage.