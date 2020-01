Bis 1. Juni soll Kindergarten-Anbau in Ponitz fertig sein

„Es war wie immer ein schwieriges Jahr“, sagt Bürgermeister Marcel Greunke (CDU) mit Blick auf 2019. Probleme habe es schon bereitet, den Haushalt für Ponitz zuzubekommen.

Die Einnahmen seien zwar oft recht positiv für die Gemeinde, aber sie schwanken. So auch im vorigen Jahr. Die Gemeinde konnte nicht auf so viel Geld zurückgreifen wie angenommen. „Wir bekommen seit 2012 keine Schlüsselzuweisungen mehr und seitdem haben wir große Schwierigkeiten, dem Vermögenshaushalt etwas zuzuführen“, erklärt das Gemeindeoberhaupt. Manchmal habe das geklappt, jedoch nicht immer.

Stolz erzählt Greunke, dass es im vorigen Jahr dennoch gelungen ist, einige Investitionen anzuschieben. Das sei nur durch Neuverschuldung möglich gewesen. „Wir haben aber in den letzten Jahren auch Altschulden abgebaut“, betont er. Kredite hat Ponitz im vorigen Jahr aufgenommen, um den Anbau an den Kindergarten umzusetzen. Auch der Ausbau des Mühlenwegs sei ohne neue Schulden nicht zu stemmen gewesen.

Die Straßenbaumaßnahme Mühlenweg in Ponitz wird in diesem Jahr fortgesetzt. Foto: Katja Grieser

Beide Baumaßnahmen sind noch nicht abgeschlossen. In diesem Jahr soll aber sowohl der Mühlenweg fertig werden als auch der Kindergartenanbau. Ziel ist, dass Letzterer am 1. Juni eingeweiht werden kann. „Kindertag ist doch ein schöner Termin“, findet Marcel Greunke. Mit dem Anbau entstehen 24 Plätze für die jüngsten Ponitzer Landmäuse, die Ein- bis Dreijährigen. Nach Fertigstellung können dann insgesamt 79 Mädchen und Jungen betreut werden. Notwendig war der Anbau geworden, weil der Kindergarten derzeit aus allen Nähten platzt.

Froh ist der Bürgermeister, dass im vorigen Jahr der erste Bauabschnitt in der Bahnhofstraße abgeschlossen werden und – dank Fördermitteln – die Friedhofskapelle in Ponitz saniert werden konnte. Begonnen wurde mit der Erneuerung der Friedhofsmauer in Grünberg, in diesem Jahr sollen die Arbeiten abgeschlossen werden. „In diesem Jahr sind wir mit dem Hochbau durch, dann sind alle Baumaßnahmen erledigt“, freut sich Greunke. Der Investitionsstau sei damit abgebaut und man könne sich in den nächsten Jahr auf den Straßenbau konzentrieren. „Mit den Gemeindestraßen sind wir ziemlich hinterher. Aber wenn Kreis- und Landesstraßen saniert werden, müssen wir die Gehwege mitmachen“, erklärt er.

Bis zum 1. Juni soll der Anbau an den Kindergarten in Ponitz fertig gestellt sein. Foto: Katja Grieser

Rund 60 Wohnungen gehören der Gemeinde, einige davon wurden im vorigen Jahr grundhaft saniert. Erneuert wurden Heizungsanlagen, was auch in diesem Jahr ansteht. „Sehr ärgerlich“ findet Marcel Greunke, dass er in puncto Schrottimmobilien in 2019 nicht die gewünschten Erfolge erzielen konnte. Es gibt eine Liste mit Gebäuden, die in sich zusammen fallen und die die Gemeinde kaufen will. Der Kauf sei nicht in jedem Fall gelungen. Greunke freut sich aber, dass das Haus Meeraner Straße 7, das auf die Straße zu kippen droht, im Januar abgerissen werden kann. Und auch darüber, dass zwei Immobilien von der Liste gestrichen werden konnten, weil die Eigentümer nun doch etwas an den Gebäuden gemacht haben. Trotzdem gibt es noch zehn Schrottimmobilien, die die Gemeinde kaufen will. Doch da ist Geduld gefragt, weiß das Gemeindeoberhaupt inzwischen.

In Angriff genommen wird in diesem Jahr die Sanierung der Fassade des Renaissanceschlosses. „Wir sind in der glücklichen Lage, dass der Bund erstmals direkt Geld fürs Schloss gibt“, freut sich Marcel Greunke. Rund 150.000 Euro werden investiert, der Bund übernimmt die Hälfte der Kosten. Weitere 25 Prozent wird es vom Land geben, den Rest trägt die Gemeinde. „Die Ausschreibung ist schon gelaufen, das Ergebnis ist positiv“, so der Bürgermeister. Sorgen bereitet Marcel Greunke, wie es mit den Straßenausbaubeiträgen weiter geht. Die Einwohner müssen die ja nicht mehr zahlen, damit brechen der Gemeinde 700.000 Euro weg. „Das Land will sie zwar 1:1 übernehmen, aber es gibt noch keine Durchführungsrichtlinie“, bedauert das Gemeindeoberhaupt. „Wir brauchen das Geld aber für Investitionen. Es steht genug auf der Wunschliste.“

Derzeit werde am Haushalt für 2020 gearbeitet. Das Jahr stehe ganz im Zeichen von Planungen, etwa für den zweiten Bauabschnitt Bahnhofstraße. Auch diverse Bebauungspläne gilt es zu erstellen. „Alles, was mehr wird, ist Luxus“, sagt Greunke.