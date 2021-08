Bis 15. September abstimmen: Vier Altenburger stehen auf dem Stimmzettel

Altenburg. Drei Frauen und ein Mann sind als Altenburger des Jahres nominiert.

Erstmals haben alle Altenburger die Möglichkeit, den oder die Altenburger(in) des Jahres zu bestimmen.

Eine Kommission wählte aus den eingereichten Vorschlägen vier Kandidaten aus: Drei Frauen und ein Mann sind nunmehr nominiert. Christa Wolf, Claudia Wolter, Franziska Haucke und Tobias Scheibner stehen zur Wahl. Die Abstimmung erfolgt entweder online auf der Homepage der Stadt (www.stadt-altenburg.de) oder mittels eines Stimmzettels, der im Amtsblatt (Ausgabe vom 28. August) abgedruckt ist. Abstimmen dürfen nur Personen, die ihren Wohnsitz in Altenburg haben. Jeder hat nur eine Stimme. Die Frist zur Stimmabgabe endet am 15. September.

Die Nominierten

Christa Wolf ist seit dem 1. September 1951 Mitglied im Sportverein Lokomotive Altenburg. Seit nunmehr 70 Jahren ist sie ununterbrochen im Sportbetrieb aktiv. Sie hat sich in den vielen Jahrzehnten als Übungsleiterin im Kinder- und Erwachsenensport mit großem Erfolg engagiert und ist bis ins fortgeschrittene Alter eine Bereicherung für den Sport. Mit großem Engagement gestaltet sie den wöchentlichen Übungsbetrieb mit neuen Ideen altersgerecht und abwechslungsreich.

Christa Wolf Foto: Stadt

In den Jahren 1975 bis 1986 engagierte sie sich als Übungsleiterin beim Schülerhandball und im Kinderturnen. Bevor sie 1989 die Gymnastiksportgruppe übernahm, kegelte sie 23 Jahre aktiv bei Lok Altenburg und trainierte den Nachwuchs. Wolf hat bis zum Beginn der Pandemie als aktive Übungsleiterin einmal in der Woche eine Frauengymnastikgruppe trainiert. Es macht ihr Spaß, sich Fachkenntnisse zum Gesundheitssport anzueignen und ständig etwas Neues auszuprobieren.

Für das Motto „Gesund und fit bleiben im Alter“ ist Christa Wolf ein gutes Vorbild. Sie organisiert Zusammenkünfte und Ausflüge, die eine Bereicherung zu den aktiven Sporteinheiten sind und hält die Gruppe bei bester Laune fest zusammen.

Die Sportlerin begann ihre aktive sportliche Laufbahn im Handball und konnte auch einige Erfolge verzeichnen. In der Zeit von 1951 bis 1962 war die Sportfreundin fünfmal in der Auswahlmannschaft der Reichsbahn zur Meisterschaft der Eisenbahner in der DDR und zwei Mal in der Auswahl der „International Railway Sports Association“.

Christa Wolf ist ein offener und liebenswerter Mensch und bei der ersten Begegnung mit Sportfreunden sagt sie „Unter Sportfreunden sagen wir du“.

Christa Wolf ist 84 Jahre alt und lebt in Altenburg.

Claudia Wolter wird stellvertretend für das gesamte Organisationsteam der Altenburger Stadtrallye vorgeschlagen. Das ist eine Veranstaltung des Rotary Clubs Altenburg. Zu Fuß können Kinder und Jugendliche an einem Tag ihre Stadt und neue Leute kennenlernen, Kontakte knüpfen und dabei an verschiedenen Stationen gemeinsame Aufgaben mit Teamgeist, Raffinesse und Können erfüllen.

Claudia Wolter Foto: Stadt

Seit 22 Jahren organisiert ein Team aus verschiedenen Leuten mit viel Liebe und Zeit ehrenamtlich diese lokale Veranstaltung. Wolter ist seit vielen Jahren im Organisationsteam ein fester und verlässlicher Partner mit stetigem, koordinativem Blick auf alle Eventualitäten und Formalitäten sowie mit tatkräftiger Unterstützung bei allen anfallenden Aufgaben zur Stelle.

Die Stadtrallye musste im letzten Jahr coronabedingt ausfallen. In diesem Jahr hat sich das Organisationsteam ein alternatives Format einfallen lassen, um Kindern und Jugendlichen die Veranstaltung (trotz der anhaltenden Einschränkungen) bieten zu können. Mit einer kostenfreien App konnte man bei der „Stadtrallye to go“ innerhalb von vier Wochen in kleinen Gruppen bestimmte Orte im Stadtgebiet finden und dort Aufgaben erledigen und Punkte sammeln. Unter den Teilnehmern mit den meisten Punkten wurden Preise verlost.

Es ist eine beachtliche Leistung, eine Veranstaltung so viele Jahre zu organisieren, am Ball zu bleiben, immer wieder Mitstreiter und Unterstützer zu finden und auch in unvorhergesehenen Situationen einen Weg zur Umsetzung zu suchen. Dieses Engagement hat auf alle Fälle eine Ehrung verdient.

Claudia Wolter ist 47 Jahre alt und in Altenburg wohnhaft.

Franziska Haucke ist es innerhalb des Corona-Lockdowns gelungen, mit der Fernsehsendung „Gott Impuls“ nicht nur eine Alternative zu ausgefallenen Gottesdiensten zu bieten, auch gelang ihr damit ein öffentlichkeitswirksames ökumenisches Projekt. Nur durch ihr ehrenamtliches Engagement ist es möglich, die Sendung zu realisieren. Sie setzte sich für das Projekt ein, obwohl sie in der gleichen Zeit als selbstständige Musikerin existenziell bedroht war.

Franziska Haucke Foto: Stadt

Ehrenamtlich organisiert sie bis heute jede Sendung und zeigt damit vor allem, wie wichtig es ist, dass es in Zeiten wie der Corona-Pandemie Menschen gibt, die mit neuen Wegen anderen helfen wollen. Gemeinsam mit ihrem Mann Reinhard gestaltet sie außerdem honorarfrei zahlreiche Sendungen auch musikalisch.

Franziska Haucke ist 39 Jahre alt und wohnt in Altenburg.

Selbst gewissermaßen auf dem Skaterplatz groß geworden, engagiert sich Tobias Scheibner alias „Erbse“ in seiner Freizeit unter anderem ehrenamtlich für diesen. Er ist für die Jugendlichen ein Ansprechpartner und diese kommen längst nicht nur mit Problemen bezüglich des Skatens auf ihn zu, auch für Fragen und Schwierigkeiten, die den privaten oder schulischen Bereich betreffen, hat er immer ein offenes Ohr.

Tobias Scheibner Foto: Stadt

Scheibner fungiert des Öfteren als Streitschlichter oder Vermittler zwischen Jugendgruppen, sorgt für Ordnung und Sauberkeit und kümmert sich um die Zusammenarbeit mit Sponsoren und der Stadt. Jedes Jahr veranstaltet er den „Skatecontest“, an dem nicht nur lokale Skateboarder und BMXer teilnehmen.

Aus seinem weiteren Ehrenamt im Paul-Gustavus-Haus ist er durch seine offene Art nicht mehr wegzudenken.

Tobias Scheibner ist 31 Jahre alt und in Altenburg wohnhaft.