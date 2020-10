„Bisher mit blauem Auge davongekommen“

Die Agentur für Arbeit in Altenburg

Eher unauffällig und saisonal typisch zeigt sich der Ostthüringer Arbeitsmarkt im Oktober. Die Arbeitslosigkeit geht erneut zurück, vor allem im Bereich der Jugendarbeitslosigkeit. Dies sei ein positives Zeichen und zeige bei aller Unsicherheit am Arbeitsmarkt, dass die Unternehmen in unserer Region gut ausgebildete Fachkräfte brauchen, sagt Stefan Scholz, Vorsitzender der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Altenburg-Gera, bei der Vorlage der aktuellen Zahlen am Donnerstag.