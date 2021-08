Björn Casapietra singt in Brüderkirche Altenburg

Altenburg. Der Musiker ist mit Liedern des Himmels am 29. August in Altenburg zu erleben.

Am 29. August um 19 Uhr wird Björn Casapietra in der Altenburger Brüderkirche auftreten.

Nach langen Monaten ohne sein Publikum und immer noch beflügelt von der begeistert aufgenommenen Premiere seiner neuen „Hallelujah”-Tour Anfang letzten Jahres bringt Björn Casapietra nun eine Fortsetzung seiner schönsten Himmelslieder.

Im Inneren berühren

Die Lieder des Himmels sollen Casapietras Publikum im Inneren berühren. Der Tenor spannt mit seiner Stimme und seinem speziellen und augenzwinkernden Humor einen Bogen von der klassisch-geistlichen bis zur weltlichen Musik, und belege so, dass es keinen Widerspruch zwischen Anspruch und Unterhaltung gibt. „Ich möchte spüren, dass meine Musik die Menschen berührt, verzaubert, mitreißt und ich es schaffe, ihre Herzen für einen Abend zum Glühen zu bringen, so dass die Sterne am Nachthimmel heller leuchten, wenn das Publikum nach Hause geht!“ Das sei es, was Casapietra antreibe.

Konzertbesucher werden darum gebeten, eine Maske mit sich zu führen sowie einen Impfnachweis.

Sollten Verschiebungen notwendig werden, behalten die Karten ihre Gültigkeit, ferner gelten die Veranstalter-Gutscheine bis Ende 2021 uneingeschränkt. Karten gibt es deutschlandweit bei allen Eventim-Vorverkaufsstellen oder bei der Tourist-Information Altenburg, Telefon 03447/89 66 89.