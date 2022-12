Blackout als schlimmster Katastrophenfall: Wie sich der Landkreis Altenburger Land darauf vorbereitet

Altenburg. Wie kann sich der Landkreis Altenburger Land mit rund 87.000 Einwohnern, auf einen mehrere Tage oder Wochen andauernden Stromausfall vorbereiten?

Wie kann sich der Landkreis auf einen Blackout vorbereiten? Antworten darauf gibt Ronny Thieme. Er ist im Landratsamt Altenburger Land der verantwortliche Fachbereichsleiter für den Brand- und Katastrophenschutz.

Was bedeutet Blackout und wie realistisch ist ein solches Szenario?

Von einem Blackout sprechen wir, wenn der Strom über Tage oder Wochen in einem mehrere Bundesländer betreffenden Gebiet ausfällt. Die Bundesnetzagentur hat sich zuletzt dahingehend geäußert, dass ein Blackout in Deutschland eher unwahrscheinlich ist, man ihn angesichts der anhaltenden Energiekrise aber nicht gänzlich ausschließen kann. Ebenso wenig lassen sich seit Ausbruch des Ukraine-Krieges Hackerangriffe auf das deutsche und europäische Energienetz ausschließen. In Anbetracht dessen sollten wir nicht in Panik verfallen, aber auch nicht unvorbereitet sein.

Funktioniert bei länger ausfallendem Strom noch irgendetwas?

Voraussichtlich wird wohl fast nichts mehr funktionieren. Deshalb wäre ein Blackout der schlimmste aller anzunehmenden Katastrophenfälle, nicht annähernd vergleichbar etwa mit einem Jahrhunderthochwasser. Kein Licht, keine Supermarkttür öffnet sich und auch keine Supermarktkasse, kein Benzin lässt sich an der Tankstelle zapfen, Wasser kommt bald nicht mehr aus der Leitung, die Toilettenspülung funktioniert nicht, Funk und Fernsehen bleiben still, Mobilfunkgeräte nach kurzer Zeit ebenso. Natürlich verfügen Einrichtungen der kritischen Infrastruktur wie die Polizei, Kliniken und Medienanstalten über Notstromaggregate, aber auch denen geht binnen weniger Tage der Kraftstoff aus. Das ist eine sehr ernste Situation.

Wie vorbereitet ist denn die Kreisverwaltung auf einen Blackout?

Das Altenburger Land hat rund 87.000 Einwohner. Keine Kreisverwaltung ist in der Lage, sich um diese Masse Menschen zu kümmern. Aufgabe des Bereiches Brand- und Katastrophenschutz aber ist es, dafür zu sorgen, dass im Falle eines Blackouts die Strukturen der Rettungskräfte, Hilfsorganisationen und ehrenamtlichen Helfer funktionieren, damit sie arbeiten und den Bürgern zur Seite stehen können. Diesbezüglich sind wir sehr gut vorbereitet. Dazu gehört zum einen exakte Kenntnis darüber, welche Einrichtungen der kritischen Infrastruktur in unserem Landkreis über eine Notstromversorgung verfügen.

Wurde in Vorsorge investiert?

In den zurückliegenden Jahren haben wir mit millionenschweren Investitionen, nicht zuletzt dank weitsichtiger Entscheidungen unseres Kreistages, dafür gesorgt, dass wir über einen kompletten und modernen Fuhrpark an Katastrophenschutz- und Feuerwehr-Fahrzeugen verfügen mit dafür ausgebildeten Kräften. Hier sind wir besser aufgestellt als so manch anderer Landkreis. Zudem liegen in unserer Schublade fertige Tourenpläne für Kurierfahrten zwischen Kreisverwaltung, Städten, Verwaltungsgemeinschaften und Feuerwehren, um Informationen transportieren zu können. Und schließlich haben wir verschiedene Szenarien im Falle eines Blackouts im Katastrophenschutzstab durchexerziert, unter anderem gemeinsam mit dem Klinikum und Energieversorgern.

Wo bekommen die Bürger Informationen und Hilfe?

Gemeinsam mit den örtlichen Feuerwehren, den Städten und Verwaltungsgemeinschaften haben wir Katastrophenschutz-Punkte und Katastrophenschutz-Hilfspunkte im Kreisgebiet eingerichtet. Die Katastrophenschutz-Hilfspunkte befinden sich bei den jeweiligen freiwilligen Feuerwehren. Dorthin sollen sich die Bürger zuerst wenden. Hier gibt es Informationen zur aktuellen Lage, zu Lebensmittel- und Trinkwasserversorgung, zu Notunterbringung, zu Gesundheitsversorgung. Hier wird aber auch nachbarschaftliche Selbsthilfe organisiert, der Einsatz von Spontanhelfern und sämtliche Hilfsmaßnahmen werden koordiniert. Da davon auszugehen ist, dass die Feuerwehren im Falle eines Blackouts relativ schnell an ihre materiellen und personellen Grenzen stoßen werden, haben wir zusätzlich Katastrophenschutz-Punkte eingerichtet, die sich in Altenburg, Gößnitz, Lucka, Meuselwitz, Nobitz, Schmölln, Treben und Rositz befinden. Auch hier bekommen die Bürger Informationen und Hilfe, auch Lebensmittel soweit diese vorrätig sind, und es wird über einen Zeitraum Strom und Wärme zur Verfügung stehen.

Wie kann man selbst Vorsorge für den Katastrophenfall treffen?

Ein paar Dinge sollte man immer im Haushalt haben. Dazu zählen Lebensmittelvorräte für mindestens zehn Tage inklusive zwei Liter Flüssigkeit pro Tag und Person, Futter für Haustiere, Akkus und Powerbanks, ein batteriebetriebenes Radio, Campingkocher oder Grill, Taschenlampen, Kerzen und Feuerzeug, Decken, warme Kleidung und etwas Bargeld. Ich empfehle hier den Ratgeber des Bundesamtes für Katastrophenschutz, der unter www.bbk.bund.de eingesehen und heruntergeladen werden kann.

Es fragte: Jana Fuchs