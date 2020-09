Blick hinter die Kulissen in Engertsdorf

Der „Hinteruhlmannsdorfer Komödiantenhof“ in Engertsdorf öffnet am Sonntag, 13. September, seine Pforten zu einem Ausstellungsrundgang in der Zeit von 11 bis 17 Uhr.

Der Förderverein Mitteldeutsches Wandermarionettentheater präsentiert das historische Marionettentheater mit seinem barocken Proszenium, 1917 vom Chemnitzer Theatermaler Richard Hartmann gemalt, teilen die Veranstalter mit.

Der Rundgang ermögliche auch den Blick hinter die Kulissen. Historische Bühnenprospekte, Figuren, Dokumente und Versatzzeug würden gezeigt. Zudem gehe es um die Lebensbedingungen der Wandermarionettenspieler.