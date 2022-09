Blinde Kuh und Verstecken im Schlosshof Altenburg spielen

Altenburg. Am 20. September finden auf dem Altenburger Residenzschloss die Schlösserkindertage statt. Das wartet auf kleine und große Besucher:

Am Dienstag, 20. September, lädt das Residenzschloss Altenburg zum Schlösserkindertag ein. Von 10 bis 16 Uhr können sich Kinder (und Erwachsene) auf eine spielerische Zeitreise in die Vergangenheit begeben.

Barocke Riesenspiele

Auf dem Schlosshof stehen zahlreiche barocke Riesenspiele bereit, mit denen die eigene Geschicklichkeit getestet werden kann.

Die Besucher eifern dabei den höfischen Spielen aus der Zeit der Renaissance nach. Schon damals wurden aufwendige Kugel- oder Labyrinthspiele veranstaltet.

In den prächtigen Gärten der Herrschaftshäuser wurde „Blinde Kuh“ oder „Verstecken“ gespielt. An Kegelbahnen oder mit Bällen, auf Schaukeln oder bei Karussellfahrten genoss die höfische Gesellschaft das gemeinsame Spielen im Garten. In der Zeit des Biedermeier erfreute man sich dann an Knobel-, Karten- und Brettspielen.

Mit Tinte und Federkiel

Unter dem Motto „Aufgeblättert! Von der Kanzlei zur Hofbibliothek“ geben die Mitarbeiter des Schlosses von 14 bis 17 Uhr einen Einblick in die herzogliche Bibliothek des Schlosses. Mit Tinte und Federkiel können Kinder zudem einen Fehdebrief an den Kurfürsten schreiben.

Praktisch geht es außerdem in der Kartenmacherwerkstatt zu, in der eigene Drucke angefertigt werden können. Zusammen mit einer Papierkünstlerin werden ganz individuelle „Bücherwürmer“ kreiert.

Am Montag ist Museumsnacht

Bereits am Montag findet im Residenzschloss Altenburg die Kindermuseumsnacht statt. Eintrittskarten, die an diesem Tag erworben werden (für Erwachsene 1 Euro), behalten am Schlösserkindertag ihre Gültigkeit. Der Eintritt für Kinder bis 16 Jahre ist frei.