Blühstreifen gehen in Winterpause

Die Blühpatenschaften sind überall im Landkreis auf Erfolgskurs. So lautet zumindest die Einschätzung von Berndt Apel, dem Vorsitzenden des Kreisbauernverbandes. Das unter seiner Regie erst in diesem Frühjahr gestartete Projekt konnte bisher 101 Paten für die Aktion Blühstreifen gewinnen.

Für den Kreisbauernverband sei der Start der Aktion Neuland gewesen: So gestaltete sich das Anlegen der Blühflächen von den Standorten her teilweise als nicht so leicht wie gedacht, räumt Apel ein. Auch hat der Witterungsverlauf nicht immer einen guten Pflanzenaufgang in der Konkurrenz zu unerwünschten Kräutern zugelassen. Er geht aber davon aus, dass sich die Mehrzahl der neu angesäten Pflanzenarten während der zurückliegenden Vegetationsperiode etabliert hat – im kommenden Jahr werde das auch zu erleben sein.

Auch im Winter als Lebensraum wichtig

Wunsch und Ziel bleibt, weitere Landwirte, Sponsoren und auch Blühpaten zu gewinnen. Dann könnten noch zahlreiche weitere Blühflächen im Altenburger Land entstehen, bevorzugt in der Nähe von Radwegen, Schulen, Kindergärten und anderen Orten der Erholung und des Tourismus. Geplant ist auch, die Partnerschaften stärker zu beleben, sobald die hygienischen Auflagen dies wieder zulassen. Das könne in persönlichen Gesprächen zwischen Landwirten und Blühpaten erfolgen.

Gegenwärtig sind die Blühflächen in die Winterruhe übergegangen. Die derzeit noch sichtbaren abgestorbenen Pflanzenteile sind zwar keine Augenweide, aber wichtig: Sie dienen im Winter als Schutz und Aufenthaltsort für Insekten, Kleintiere und Vögel. Eine Mahd der Flächen wäre schädlich, denn sie würde den Lebensraum für viele Arten gefährden, warnt Berndt Apel. Mehrjährige Blühanlagen wie die in Altenburg-Nord gibt es auch noch an anderen Standorten im Landkreis, etwa an der Bockwindmühle Lumpzig, in Gößnitz, Nöbdenitz, Posterstein und Ponitz.

Paten erhalten zum Dank Honig

Diese sollen auch in den kommenden zwei Jahren weiter betrieben und zum Teil sogar erweitert werden. Der Kreisbauernverband hat bereits weitere Flächen im Blick. Unter anderem gibt es Gespräche mit der Stadt Schmölln und mit Partnern im Wieratal. Ebenso ist vorgesehen, am Freibad in Schelditz eine einjährige Anlage anzusäen. In Heukendorf bei Kriebitzsch stand eine einjährige Anlage auf 1,6 Hektar Fläche, was zahlreiche positive Rückmeldungen erhielt.

Die Zusammenarbeit mit den regionalen Imkern ist beidseitig gewünscht, sagt Apel. Denn die Saatgutmischungen, welche der Burkersdorfer Landwirt Frank Quaas ausgesucht hat, sind auch für Bienen höchst interessant. Das Saatgut besteht aus 44 Arten und wird speziell für die einheimische Vegetation gemischt. Als Dankeschön erhalten die Blühpaten von den Imkern der Region darum ein Glas Honig je 100 Quadratmeter ermöglichter Blühfläche. red