Blüten, Bienen, Birnen: Artenvielfalt soll erhalten bleiben

Es ist traumhaft schön anzuschauen: Eine Wiese voller Blüten und Bienen. Die Birnen reifen an den Bäumen. Streuobstwiesen sind weit verbreitet in der Thüringer Landschaft. Mit einem Flächenanteil von annähernd 10.000 Hektar gehören sie in Thüringen zu den gesetzlich geschützten Biotopen. Aufgrund ihres vielfältigen Arten- und Blütenreichtums prägen sie das Landschaftsbild in besonderer Weise, auch im Altenburger Land.

Einzigartige Biotope könnten bis zu 100 Prozent gefördert werden

Birgit Seiler, Leiterin des Fachdienstes Natur- und Umweltschutz in der Kreisverwaltung, erklärt die bedrohliche Lage der Streuobstwiesen in Thüringen. So würden Streuobstbestände seit langem nicht mehr wirtschaftlich genutzt. Unter heutigen Marktbedingungen sei die Bewirtschaftung nicht mehr kostendeckend abzusichern. Wenn sie nicht schon bereits verschwunden seien, würden diese Landschaften zusehends zuwachsen und schließlich zu Wald verwildern. Doch die bedeutsamen Biotope sollen erhalten werden, informiert Seiler: „Der Erhalt von Streuobstwiesen wird vom Freistaat Thüringen finanziell unterstützt. Eine bis zu 100-prozentige Förderung kann gewährt werden.“

Pestizidfreier Lebensraumfür unzählige Lebewesen

Trotz des gesetzlichen Schutzes seien Streuobstwiesen in Thüringen in ihrem Bestand stark gefährdet. Aus Gründen des Naturschutzes und der Landschaftspflege bestehe jedoch ein erhebliches öffentliches Interesse am Erhalt dieser Kulturlandschaften. Bis zu 5000 verschiedene Arten wildlebender Tiere und Pflanzen kann eine Streuobstwiese beherbergen – ein Hotspot der Biodiversität. Unzählige Insektenarten, darunter Bienen und Käfer, profitieren von den strukturreichen, gepflegten sowie pestizidfreien und ungedüngten Streuobstwiesen. Für Vogelarten wie Grünspecht und Gartenbaumläufer, Wendehals und den in Thüringen vom Aussterben bedrohten Steinkauz bieten Streuobstwiesen geeignete Nist- und Nahrungsmöglichkeiten.

Das Thüringer Umweltministerium habe sich nun zum Ziel gesetzt, dem negativen Entwicklungstrend entgegenzuwirken. In Kooperation mit Fachleuten und Verbänden sei ein Handlungskonzept für Streuobst mit fachlichen Standards zur Pflanzung und Pflege entwickelt worden. Dieses Konzept solle den zuständigen Naturschutzbehörden als praktikables Instrument dienen. Es könnte zudem eine Entscheidungshilfe beim Schutz und der Förderung von Streuobstwiesen darstellen. Außerdem wird es den Landschaftspflegeverbänden, den Naturschutzverbänden sowie den Planungsbüros als fachliche Grundlage für Planungen und Projekte empfohlen. Wie Birgit Seiler weiter erläutert, werde der Schwerpunkt in Thüringen darauf gelegt, eine Pflege und Sanierung der alten Baumbestände zu favorisieren, anstatt neue Streuobstwiesen anzulegen: „Es macht wenig Sinn, neue Streuobstbestände anzupflanzen, solange es eine große Anzahl von Altbestandsflächen gibt, die in schlechtem Zustand sind.“

Besitzer und Nutzer von Streuobstwiesen könnten Förderung beantragen

Den Antragstellern zur Pflege der Streuobstwiesen könne nun eine Förderung von bis zu 100 Prozent gewährt werden. Antragsteller könnten Eigentümer oder Nutzer von Streuobstwiesen sein, ebenso auch Kommunen und Verbände. Die Förderinhalte sind nicht von vornherein festgelegt. Mögliche Förderungen umfassen unter anderem die Entbuschung von Streuobstwiesen, Schnittarbeiten an verwilderten Obstbäumen sowie Maßnahmen, die zur Aufwertung der Streuobstwiese beitragen. Das seien beispielsweise das Anbringen von Nistkästen für bedrohte Arten wie den Steinkauz oder die Anlage von Steinhaufen für die Zauneidechse. Auch Nachpflanzungen in vorhandene Lücken in alte Streuobstbestände könnten gefördert werden.