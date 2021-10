Blick in den Dahliengarten in der Schmöllner Weststraße.

Blütenpracht in der Schmöllner Weststraße

Schmölln. Der kleine Dahlienpark erstrahlt aktuell in vollem Glanz.

Der Dahlienpark in der Schmöllner Weststraße erstrahlt aktuell in ganzer Pracht. Hier stehen 25 Dahliensorten mit 700 Pflanzen. Ihre Blüten erfreuen von Ende Juli/Anfang August bis in den November hinein, wenn die ersten Fröste beginnen.

Gepflegt wird der Mini-Park vom städtischen Bauhof. Der Pflegeaufwand ist relativ hoch. Der Boden muss wöchentlich aufgelockert werden. Alle 14 Tage wird gedüngt. Ist es heiß, wird bis zu viermal in der Woche gegossen.

Viele neue Sorten wurden ausgebracht, weshalb die Knollen noch zu klein sind, um sie zu teilen. Ab 2023 gibt der Bauhof Knollen aber gerne wieder an Interessenten ab.