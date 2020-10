Blumengrüße aus der Weststraße

Nachdem es im Herbst 2019 ziemlich trist aussah im Dahliengarten in der Schmöllner Weststraße, blüht es dort nun kunterbunt.

Die Mitarbeiter des Bauhofes nahmen einen Erdaustausch in der Anlage vor und kauften zusätzlich Dahlienknollen an, damit der Blüherfolg gelingt. Wenn die Blumen weiter so schön gedeihen, werde es bald auch wieder möglich, Dahlienknollen an Interessierte abzugeben, sagt Schmöllns Bauhofchef Falko Paul. Sein Team steckt sehr viel Arbeit in die Anlage in der Weststraße. „Das machen wir gern. Schließlich lieben die Schmöllner ihren Dahliengarten und es steckt viel Herzblut drin.“