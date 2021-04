Anders als im vergangenen Jahr fällt der Blumenmarkt in Schmölln am 1. Mai aus.

Blumenmarkt in Schmölln abgesagt

Schmölln. Grund dafür ist die Verlängerung der Corona-Maßnahmen in Thüringen.

Am Freitag zum Pressegespräch gab sich die Stadtverwaltung Schmölln noch optimistisch, was den traditionellen Blumen- und Pflanzenmarkt am 1. Mai angeht.

Am Montag musste sie die Veranstaltung nun absagen, weil die Thüringer Corona-Verordnung bis zum 9. Mai verlängert wurde und damit weiterhin die Durchführung von Veranstaltungen untersagt ist.

In der jetzigen Lage sollen außerdem große Ansammlungen von Menschen vermieden werden, hieß es im Rathaus Schmölln.