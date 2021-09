Blut und Blüten in der Meeraner Stadthalle

Meerane. Autorin Thea Lehmann liest am 16. September aus ihrem Kriminalroman.

Zu einer Lesung mit Thea Lehmann wird am 16. September in die Meeraner Stadthalle eingeladen. Beginn ist 19 Uhr.

An diesem Abend wird sie aus ihrem Kriminalroman „Blut und Blüten“ lesen. Die Autorin, die in Bayern aufgewachsen ist und in einem Vorort von München lebt, hat nicht zufällig die Sächsische Schweiz zum Schauplatz ihrer spannenden Krimis auserkoren: Seit 1998 ist diese sächsische Region ihre zweite Heimat, da die Familie ihres Mannes seit Generationen eng mit dem Kirnitzschtal verbunden ist. Was also lag da näher, als den Protagonisten ihrer Bücher, den bayerischen Kriminalkommissar Leo Reisinger, in die sächsische Provinz zu versetzen. Und mittlerweile sind er und seine sächsischen Kollegen zum sechsten Mal im Einsatz.„Im neuen Fall für die Kommissare Leo Reisinger und Sandra Kruse geht es drunter und drüber“, macht Adriana Bellmann, Leiterin der Stadtbibliothek, neugierig.

„Da dachten die beiden Ermittler, dass das Jahr ruhig zu Ende gehen würde, stattdessen müssen sie sich nun mit einer Verhaftung, einer Hochzeit und dem Überfall auf einen Lastwagen der Papierfabrik in Königstein herumärgern. Außerdem müssen Reisinger und Kruse einem Kollegen bei der Suche nach den verschwundenen Paletten voller Geldscheinpapier unter die Arme greifen. Was zunächst nach einer Kleinigkeit aussieht, entwickelt sich schnell zu einem brisanten Fall, in dem der Kommissar aus Bayern Todesängste auszustehen hat.

“Das Publikum darf sich auf einen kriminellen Abend freuen, zumal Thea Lehmann auch den fünften Fall von Leo Reisinger im Gepäck hat: „Tödliches Schweigen im Sandstein“.

Karten zu 12 Euro sind ausschließlich im Vorverkauf in der Stadtbibliothek Meerane, August-Bebel-Straße 49, erhältlich. Das Team der Bibliothek freut sich auf Anfragen unter Telefon 03764/18 57 15. Für den Besuch der Lesung gilt die 3G-Regelung (geimpft, genesen, getestet).