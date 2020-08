Die Bockwindmühle in Lumpzig.

Lumpzig. Die Bockwindmühle in Lumpzig kann am Tag des offenen Denkmals besucht werden. Eine Woche zuvor findet ein Konzert statt.

Bockwindmühle heißt Gäste am Denkmaltag willkommen

Der Tag des offenen Denkmals, Sonntag, 13. September, steht in diesem Jahr unter dem Motto „Chance Denkmal: Erinnern. Erhalten. Neu denken.“ Initiiert von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz findet er bundesweit vornehmlich digital statt aufgrund der Corona-Pandemie. Doch an der Bockwindmühle in Lumpzig sind auch Gäste willkommen.