Bockwindmühle Lumpzig ist Thema im Ausschuss

Schmölln. Zudem sollen weitere Projekte der Stadt Schmölln auf den Weg gebracht werden.

Der Technische Ausschuss von Schmölln kommt am kommenden Montag, 23. August, um 18.30 Uhr im Bürgerhaus Nöbdenitz in der Dorfstraße 2 zusammen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Vergaben von Bauleistungen für die Sanierung der Ostthüringenhalle.

Ferner soll der Ausbau der kleinen Mühlenscheune und des Areals an der Bockwindmühle in Lumpzig beschlossen werden. Dieser soll rund 100.000 Euro kosten. Hierfür hat die Stadt eine Förderung des Leader-Programmes in Höhe von 75 Prozent über drei Jahre zugesagt bekommen, der Eigenanteil von knapp 25.000 Euro wird komplett vom Verein Altenburger Bauernhöfe übernommen.

Weil durch den Aufbau eines Abwassertrennsystems im Ortsteil Zschernitzsch bis zum Jahr 2023 die beteiligten Straßen zum Teil desolat geworden sind, sollen Planungsleistungen vergeben werden. Rund 1000 Quadratmeter Straße sind zu erneuern.

Zudem wird es eine Einwohnerfragestunde geben.