Eigentlich hätte am 3. Oktober 2020 ein doppeltes Jubiläum in Altenburg ganz groß gefeiert werden sollen: 30 Jahre Wiedervereinigung und 100 Jahre Freistaat Thüringen. Ein Festakt sowie ein großes Bürgerfest in der Skatstadt waren dafür geplant, Corona machte allem einen Strich durch die Rechnung. Doch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke), hier im Gespräch mit Heike Schramm vom Schloss- und Kulturbetrieb der Stadt, ließ sich am Feiertag einen Besuch im östlichsten Zipfel des Freistaates nicht nehmen. Am Samstag besuchte er die Altenburger Schlosskirche und dort das letzte Konzert der sehr kurzen Orgel-Saison 2020. Roland Börger aus Leipzig spielte Werke von Johann Sebastian Bach. Und Ramelow versprach für den 3. Oktober 2021, das ganz Thüringen in Altenburg feiern werde: den Tag der deutschen Einheit im dann sanierten Landestheater. „Wir sind fest verabredet", sagte er.