Böllern oder nicht - dazu haben Schmöllner eine klare Meinung

Schmölln. Wenn selbst schussfeste Jagdhunde durchdrehen: Bei wem Böllerei und Feuerwerk an Silvester auf Ablehnung stößt und warum.

Gefühlt jeder deckt sich in diesen Tagen mit Feuerwerk und Böllern ein, um das Jahr möglichst laut zu verabschieden und das neue unüberhörbar und farbenfroh zu begrüßen. Wir wollten wissen, wie die Menschen in der Schmöllner Region zu Böllerei und Feuerwerk zu Silvester stehen und erfuhren bei denen, die wir erreicht haben, eher differenzierte bis deutlich ablehnende Einstellungen.

Ein klares „Nein“

Einer, der schon fast selbstverständlich gegen Feuerwerk und Böllerei ist, ist Hans Gleitsmann, der Vorsitzende des Tierschutzvereins Schmölln Osterland e.V., erlebt er das Feuerwerk zu Silvester doch aus einer anderen Perspektive: „Wir haben im Tierheim jedes Mal unsere Müh’ und Not, die Tiere zu beruhigen – und das obwohl das Tierheim am Stadtrand liegt und wir nicht die volle Wucht des Geschehens abbekommen. Wir bringen die Tiere in geschlossenen Zwingern unter. Trotzdem sind die Geräuschkulisse und die Blitze nicht gut für sie.“ Hans Gleitsmann bezieht in diesem Punkt ganz eindeutig Position: „Ich bin grundsätzlich ein Gegner von Feuerwerk, das oft Schäden verursacht und Zuschauer und Rettungskräfte gefährdet. Denken sie nur an die vielen Besitzer von Haustieren, die die Jalousien runterlassen und versuchen müssen mit Musik die Knallerei draußen zu übertönen. Allein deshalb bin ich als Tierschützer ganz besonders gegen die Knallerei. Man könnte das Geld für Feuerwerk und Böller auch viel sinnvoller ausgeben.“

Sehr beunruhigend

Aber ein Jäger, der regelmäßig schießt, muss doch etwas für Böllerei an Silvester übrig haben, oder nicht? Die Antwort von Roland Glanz, dem Vorsitzenden der Jägervereinigung Schmölln, überrascht ein wenig. „Ich halte von der ganzen Knallerei gar nichts und kann nur sagen: ‘Pfoten weg, nicht kaufen.’“

Denkt er dabei an die armen Tiere im Wald? Roland Glanz winkt ab. „Die Tiere im Wald stört das alles weniger. Die ziehen sich einfach weiter zurück“, sagt er. „Aber die ganzen Kaninchen, Schafe, Ziegen und natürlich die Katzen und Hunde, die die Menschen zu Hause haben, leiden unter dem Geballer draußen. Und das alles nur, weil einige offensichtlich zu viel Kohle haben.“ Er erzählt von schussfesten Jagdhunden, die zu Silvester durchdrehen und sich nur verstecken wollen oder aber aggressiv werden. Und am Ende sagt er: „Ich war 42 Jahre bei der Polizei. Ich weiß, was an Silvester alles abgeht. Schon zu DDR-Zeiten haben sich Menschen mit selbstgebastelten Böllern die Pfoten weggesprengt. Aber das ist alles nichts im Vergleich zu heute.“

Ein Appell an die Vernunft

„Natürlich ist es Brauch und Sitte, den Jahreswechsel mit Feuerwerk zu begehen“, sagt, Hans-Jürgen Krause, der Vorsitzende des Heimat- und Verschönerungsvereins Schmölln. „Aber die maßlose Knallerei, die man heute beobachten kann ist doch sinnlos und gefährlich. Und wenn ich als Vorsitzender des Heimat- und Verschönerungsvereins am Tag darauf durch die Straßen gehe und den ganzen Dreck und die Vandalismusschäden sehe, dann tut das schon richtig weh. Kann man nicht feiern und danach einfach ein bisschen aufräumen oder kehren? Bitte verstehen Sie mich nicht falsch: Ich bin gegen ein generelles Feuerwerksverbot. Das bringt nichts und bestraft die vielen vernünftigen Menschen, die immer noch die Mehrheit bilden. Aber ich möchte doch an die Vernunft aller appellieren, damit dieses Silvester ein zivilisiertes und friedliches wird.“