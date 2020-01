Bonpflicht kostet viel und schadet der Umwelt

Seit dem 1. Januar müssen alle Einzelhändler ihren Kunden einen Kassenzettel anbieten. Die Belegausgabepflicht, auch Bonpflicht genannt, soll den Händlern das Schummeln mit Bargeldkassen erschweren. Denn nach Auffassung des Bundesfinanzministeriums werden viele Käufe falsch oder gar nicht verbucht. Eine Befragung am Schmöllner Markt zeigt, dass die Akzeptanz dafür aber gering ist.

„Das Finanzamt hat mich kurz vor Weihnachten noch einmal darauf hingewiesen, dass ich jetzt jeden Bon ausdrucken muss. Die meisten Kunden nehmen es mit Humor“, sagt Astrid Pohl, Inhaberin von Astrids Bastelecke in Schmölln. Bis zum 30. September muss sie sich außerdem eine neue Kasse kaufen, „obwohl auf dem Bon bereits jetzt alles draufsteht“, sagt sie. Sie wird dann auch ein Waren-Wirtschafts-System einführen, weil es ohne nicht mehr ginge. „Das mit der Kasse kann ich ja noch verstehen, aber die Bonpflicht finde ich nicht nachvollziehbar, das verursacht nur unnötigen Müll“, so Pohl.

Kein Beitrag zum Umweltschutz

Bianka Seidl (links) und Annett Buchwald von der Fleischerei Heilmann verteilen schon seit vielen Jahren Kassenbons an jeden Kunden. Foto: Andreas Bayer

Für die Angestellten der Fleischerei Heilmann hat sich hingegen nichts geändert. „Bei uns kommt sowieso bei jedem Kunden ein Kassenbon raus“, sagt Bianka Seidl. „Ich arbeite schon seit zehn Jahren hier und hab das nie anders erlebt. Wir können das gar nicht beeinflussen“, sagt Annett Buchwald. Den Bon geben sie mit in die Tüte rein, ob der Kunde das wünsche oder nicht.

Alles beim Alten bleibt auch bei der Filiale des Sanitätshauses Carqueville, wie Kathrin Langer berichtet: „Wir machen das schon immer, weil die Krankenkassen das verlangen und viele das von der Steuer absetzen können.“ Bei den Sanitätsprodukten dient der Kassenbeleg außerdem als Nachweis, was die gesetzliche Zuzahlung ist und welcher Betrag extra gezahlt werden muss.

Bei den befragten Kunden stößt der Kassenbeleg zumeist auf wenig Gegenliebe. „Ich finde das nervig, sinnlos und umweltschädlich“, sagt Waltraud Schmidt aus Schmölln, die gerne auf den Kassenbeleg verzichtet. Auch der Schmöllner Roland Heuchling ist verwundert, als er zum ersten Mal im Tatami einen Beleg bekommt. „Ich finde, der Aufwand steht in keinem Verhältnis zum Nutzen. Das kostet ja alles Geld und wird zu 90 Prozent weggeschmissen. Und dann ist es noch nicht einmal normaler Papiermüll“, sagt er. Er hat kein Verständnis dafür, dass jetzt für jede Kugel Eis, für jeden Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt oder jedes verkaufte Los auf dem Rummel ein extra Beleg ausgedruckt werden muss. „Die richtigen Steuerhinterzieher lachen sich doch kaputt darüber“, sagt Heuchling.

Erhebliche Mehrkosten für Papier

Dass die modernen Kassensysteme nur das umweltschädliche Thermo-Papier verwenden, sorgt bei fast allen Befragten für Verärgerung. Auch Rita Probst, die Inhaberin des Schreibwaren-Ladens am Markt, würde gerne darauf verzichten, obwohl sie die Rollen selber verkauft. „Seit zwei Jahren habe ich eine neue Kasse mit eingebautem Chip für das Finanzamt. Seitdem kommt auch immer ein Bon raus, selbst wenn ich nur eine Kopie für 20 Cent abrechne“, sagt sie. Die kleinste Rolle Thermopapier kostet 1,85 Euro im Einzelverkauf. Etwa eine davon verbraucht sie pro Tag.

Weil die wenigsten Kunden des Lotto- und Presseladens am Schmöllner Markt ihre Kassenbons mitnehmen wollen, ist in knapp vier Stunden einiges an Müll zusammengekommen. Foto: Andreas Bayer

„Wir brauchen seit diesem Jahr viel mehr Kassenrollen als vorher. Etwa eine pro Tag statt eine pro Woche“, sagt eine Verkäuferin der Bäckerei Sternenbäck, die namentlich nicht genannt werden möchte. „Die meisten Kunden wollen den Bon nicht, manche reagieren gereizt“, ergänzt ihre Kollegin. Sie versuchen, die Bons mit in die Brötchentüte zu geben, um ihr eigenes Müllaufkommen zu reduzieren. Bäckermeisterin Romy Strobel aus Altenburg hat die zusätzlichen Kosten durchgerechnet, erwartet allein durch das Kassenpapier Mehrkosten von rund 3000 Euro pro Jahr und Filiale. „Außerdem ist es eine Frechheit, dass uns pauschal Betrug unterstellt wird“, sagt sie.

„Das ist totaler Irrsinn. Wir mussten erst vor zwei Jahren neue Kassen einführen, was über 3000 Euro gekostet hat“, sagt Jane Erdmann, die den Presseshop am Schmöllner Markt betreibt. Etwa 98 Prozent der Kunden nimmt nach ihrer Beobachtung den Kassenbeleg nicht mit. Dafür müssten mehr Bäume sterben und die CO²-Emissionen würden durch die Verbrennung des zusätzlichen Mülls gesteigert. „Wir empfehlen unseren Kunden, die Bons zu sammeln und in Kisten beim Finanzamt abzugeben oder an das Ministerium in Berlin zu schicken“, zeigt sie sich kämpferisch.