Booster-Impftag für über 75-Jährige im Altenburger Land

Altenburg. Das Klinikum Altenburger Land lädt dazu alle Berechtigten aus dem Landkreis ein.

Das Klinikum Altenburger Land organisiert für alle über 75-jährigen Menschen aus dem Altenburger Land einen Impftag für Booster-Impfungen. Dieser findet am kommenden Sonnabend, 20. November, in der Zeit von 8 bis 15 Uhr in einer Arztpraxis im Medicum, dem Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) des Klinikums Altenburg, statt. Die Praxis ist ausgeschildert.

Ältere am meisten gefährdet

„Hauptgrund für die zurzeit steigenden Infektionszahlen ist, dass nach wie vor viele Menschen nicht geimpft sind beziehungsweise dass die Menschen, die schon relativ zeitig ihre ersten Impfungen bekommen haben, nicht ‘geboostert’ sind“ erläutert Jörg Berrouschot, ärztlicher Direktor des Klinikums Altenburger Land. Die älteren Menschen seien durch das Coronavirus am stärksten gefährdet. Sie erhielten als erste den Corona-Impfschutz, der nun dringend einer Auffrischung bedarf, heißt es in der Ankündigung für diese Aktion.

Um den betroffenen Personen eine Möglichkeit zu schaffen und das Impfzentrum in Schmölln zu entlasten, haben Ärzte, Pflegende und andere Mitarbeitende des Klinikums und des Medizinischen Versorgungszentrum diesen Booster- Impftag organisiert. Es wurde bewusst dafür ein Sonnabend gewählt, um den Angehörigen die Begleitung der Patienten zu ermöglichen. Es wird jedoch seitens des Klinikums darum gebeten, dass die Begleitung auf jeweils eine Person reduziert wird.

Impfbedingungen

Zum Impftermin gilt für alle FFP2-Maskenpflicht. Das Angebot richtet sich an Menschen ausschließlich des Altenburger Landes, die über 75 Jahre alt sind und eine dritte Impfung benötigen. Mitzubringen sind die Chipkarte sowie der Impfausweis. Es können keine Erst- und Zweitimpfungen gegeben werden. Die letzte Impfung muss mindestens fünf Monate zurückliegen.

Anmeldung

Eine Anmeldung ist nicht möglich. Es wurden mehrere Hundert Impfdosen bestellt. Die Organisatoren empfehlen dringend, das ganze Zeitfenster bis zum Nachmittag auszunutzen, um unnötige Wartezeiten zu vermeiden.

Formalitäten

Unter www.klinikum-altenburgerland.de sind alle Infos zum Impftag zusammengefasst. Dort befindet sich auch eine Datenschutz- und Einverständniserklärung, die Impfbereite ausgefüllt zum Impftermin dabei haben können.

Parken

Das Parkdeck am Medicum wird unentgeltlich geöffnet sein, ebenso wie Parkplatz 1 auf der linken Seite gegenüber des Klinikums. Ein Durchgang vom Klinikum in das Medicum ist nicht möglich.