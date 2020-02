Borkenkäfer haust in der Baumallee am Schmöllner Tatami

Der Borkenkäfer hat sich in der kleinen Blaufichten-Allee eingenistet, die von der Ronneburger Straße hin zum Schmöllner Sport- und Freizeitbad Tatami führt. Der Bestand ist etwa 20 Jahre alt. „Alle Bäume sind vom Schädling befallen. Einige davon sind bereits abgestorben“, sagt Nino von Cederstolpe von der KvC Baumpflege & Spezialfällungen GbR aus Schmölln. Die Allee muss gefällt werden.

„Anwohner, die ihre Grundstücke in unmittelbarer Nähe haben, machten uns auf das Problem aufmerksam“, berichtet Hanno Tettenborn, Technischer Leiter bei den Schmöllner Stadtwerken. Das kommunale Tochterunternehmen habe sich daraufhin die Allee genauer angeschaut und die Untere Naturschutzbehörde informiert. Nun wurden die Baumspezialisten von KvC hinzugezogen. Gemeinsamt mit dem städtischen Bauamt machte man sich jetzt ein genaues Bild vor Ort, um daraus Schlussfolgerungen abzuleiten.

Unter der Rinde zeigt sich das Ausmaß des Schadens, den der Borkenkäfer in der Blaufichten-Allee angerichtet hat. Foto: Jana Borath

Eine davon ist, dass der gesamte Baumbestand gerodet werden muss, da der Schädling jeden einzelnen der Bäume befallen hat. Einige, so Cederstolpe, seien bereits abgestorben. In anderen wiederum wurden Larven abgelegt. Auf den ersten Blick ist nicht viel vom Schaden zu erkennen. Löst man aber ein Stück der Rinde an den Bäumen, kommt das typische Fraßmuster der Borkenkäfer-Larven zum Vorschein.

Larven am Ausschwärmen hindern

Umgehender Handlungsbedarf bestünde zum einen auf Grund der Verkehrssicherungspflicht an dem viel genutzten Weg, der zum Tatami führt. „Früher oder später kann hier ein Baum umfallen“, so Cederstolpe. Einige hätten sich schon gefährlich geneigt. Zum anderen müsse verhindert werden, dass die Larven des Borkenkäfers ausschwärmen und weitere Baumbestände befallen. Der Bewegungsradius der Larven, so sagt er, sei enorm, die Gefahr für Bäume, die auch weiter entfernt stünden, somit sehr real.

Die große Trockenheit in den Sommermonaten 2018 und 2019 habe dazu beigetragen, dass sich der Schädling so stark ausbreiten konnte in der Baumallee am Ortseingang der Knopfstadt. „Die Bäume sind dadurch ohnehin geschwächt und sozusagen leichte Beute für den Borkenkäfer, der sich bei anhaltender Wärme auch noch öfter vermehrt“, erläutert Cederstolpe. Hinzu komme, dass die Bäume in der betroffenen Allee auch sehr dicht stünden.

Holz muss fachgerecht entsorgt werden

Ihr Holz kann nach der Fällung weder irgendwo gelagert noch weiter verwendet werden, da auch dann die Larven ausschwärmen würden. Es wird entsorgt, um die weitere Verbreitung des Borkenkäfers zu verhindern. Selbst die Wurzeln wird der Baumspezialist deshalb aus der Erde fräsen müssen. Möglich sei, so Cederstolpe, dass man den Schädling entfernt, indem man das Holz chemisch behandelt und die Rinde zuvor abzieht. „Aber betriebswirtschaftlich lässt sich das nicht darstellen. Der Aufwand ist enorm.“

Unter der Rinde in der Blaufichten-Allee am Tatami aktiv: der Borkenkäfer. Foto: Jana Borath

Neuanpflanzungen sind geplant

Ohne Zweifel ist, dass es eine Ersatzbepflanzung geben wird. „Wir überlegen noch, wie wir den Wegesrand gestalten werden“, erläutert Tettenborn. Möglich wäre, eine Obstbaumallee zu schaffen, Hainbuche zu pflanzen oder eine Bienenweide anzulegen. Auf jeden Fall soll es Grün sein, das nicht so schädlingsanfällig sei, wie Nadelgehölz. Und der Pflegeaufwand in den kommenden Jahren müsse überschaubar bleiben.

Voraussichtlich in der achten Kalenderwoche und damit in der Woche ab 17. Februar 2020 sollen die Arbeiten beginnen. Denn Baumfällungen sind nur bis zum 29. Februar dieses Jahres möglich. Schwierig sei das Vorhaben nicht, so Cederstolpe weiter. Allerdings werde schwere Technik zum Einsatz kommen, um die Stämme zu bewegen und zu zerkleinern. Mit Beginn der Arbeiten wird der Weg von der Ronneburger Straße zum Tatami dann auch voll gesperrt sein für Fußgänger.