Brachiale Urgewalt mit feinen Zwischentönen

Der Vorabend zum zweiten Advent war in diesem Jahr nicht die Zeit für besinnliche Weihnachtslieder. Das hat das Trio um den Kölner Schlagzeuger Jo Beyer gleich in den ersten Sekunden deutlich gemacht. Wer hier auf die „Stille Nacht“ gehofft hatte, dem wurden die wildesten Riffs nur so um die Ohren gepeitscht. Auf Einladung vom Jazzklub Altenburg, der damit das Jazzjahr ausklingen ließ, waren die drei jungen Musiker ins Paul-Gustavus-Haus gekommen, um einfach alles mit ihrer brachialen Soundwand in Grund und Boden zu fahren.

Freunde der härteren Gangart sind bei diesem Jazz-Metal-Trio genau richtig. Oftmals ein wahnsinniges Tempo, eine in Mark und Bein fahrende Lautstärke und auch ein wenig Headbanging. Was die drei Herren Jo Beyer (Schlagzeug), Florian Walter (Saxofon) und Axel Zajac (Gitarre) im Kulturcafé geboten haben, war von hoher musikalischer Güte und weit mehr, als nur sinnbefreites Drauflosdreschen auf die Instrumente. Während es bei 90 Prozent der Bands der extremeren Gangart mit der Zeit doch ziemlich langweilig und wiederholend wird, bleibt die Musik von Malstrom über die gesamten fast zwei Stunden Spielzeit spannend. Dem groß aufgefahrenen Klanggerüst entsteigen manchmal für kurze Zeit die schönsten Melodieläufe. Aus scheinbarem Chaos wird geordnet scheinende Kopf-Mitnick-Musik. Aber genauso schnell wendet sich die Musik des Trios wieder zurück zum schnellen Jazz-Metal.

Florian Walters tiefgehender und kraftvoller Ton trägt wunderbar und schwingt im gesamten Raum. Jo Beyer zeigt, wie variabel modernes Schlagzeugspiel in Verbindung mit Percussion-Spielzeugen sein kann. Und Axel Zajac auf seiner extra für ihn angefertigten Achtsaiten-Gitarre verbindet zeitgemäßes E-Gitarrenspiel mit tief in die Magengrube eindringenden Bass-Parts. Und genau hier wird es besonders spannend, denn die drei können nicht nur Draufhauen, sondern bringen auch mit leisen Zwischentönen und fein akzentuierten musikalischen Pointen die richtig dosierte Menge Salz in die Suppe.

Und Humor haben sie auch – das zeigen sie sowohl mit ihrer Musik, als auch mit schräg-skurrilen Songtiteln wie „Ein Monchichi geht nie zum Frisör“ oder „Hallo, mein Name ist Umberto“. Malstrom hätte allerdings gut und gerne doppelt so viele Zuhörer verdient gehabt.

Der Jazzklub Altenburg geht jetzt in seine Winterpause. Im neuen Jahr starten die Kulturmacher dann am 23. Januar um 20 Uhr mit dem fünften Teil der Reihe „Kleine Helden“. Der Leipziger Gitarren-Professor Werner Neumann spricht mit seinem Kollegen aus dem Bass-Fach, Professor Pepe Berns, über seine Liebe zur Musik und zum Kontra- und E-Bass.