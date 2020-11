Niederleupten. Die Feuerwehr und Polizei mussten zu einem Feuer in der Hauptstraße in Niederleupten ausrücken.

Brand in Bürocontainer in Niederleupten

Am Montagnachmittag wurde die Einsatzkräfte zu einem Bran in Niederleupten im Altenburger Land gerufen. Nachdem laut Polizei gegen 15:18 Uhr ein Brand in einem Bürocontainer in der Hauptstraße gemeldet wurde, rückten Feuerwehr und Polizei aus.

Glücklicherweise befanden sich keine Personen in dem Container. Die Polizei in Altenburg hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen.

