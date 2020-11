Brandschutz der Schulsporthalle in Treben wird zeitgemäß

Die Regelschule Pleißenaue in Treben erhält knapp 540.000 Euro für Sanierungsmaßnahmen an der Schulsporthalle. „Die Investitionen, die wir mit dem Schulbauförderprogramm des Landes unterstützen und anstoßen, tragen auch dazu bei, den ländlichen Raum einmal mehr als Lebensmittelpunkt für Familien aufzuwerten und die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in der Stadt und auf dem Land zu sichern“, sagte Staatssekretärin Susanna Karawanskij (Die Linke).

Bereits knapp acht Millionen Eurofür den Landkreis bewilligt

Mit Hilfe der Förderung soll in Treben der Brandschutz modernen Vorgaben angepasst und eine barrierefreie Gestaltung ermöglicht werden. Für mehr Barrierefreiheit wird die Schulsporthalle aus den 1980er Jahren um einen Anbau erweitert. Neben dem Zugang werden dann auch Umkleide und Sanitäranlagen den Anforderungen gerecht. Darüber hinaus werden die Umkleiden und Sanitärtrakte für Schüler und Lehrer, die Elektrik und Heizungsanlage auf den neuesten Stand gebracht. Das Bauvorhaben soll im Frühjahr 2021 beginnen und voraussichtlich zum Jahresende abgeschlossen sein. Die Gesamtkosten für das Bauvorhaben belaufen sich auf mehr als 980.000 Euro.

„Schule ist ein Ort des Lernens und des Miteinanders. Und sie muss sich in ihrem Bau ebenso an den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen orientieren wie das pädagogische Konzept. Eine erfolgreiche schulische Ausbildung kann nur gelingen, wenn auch die physischen Rahmenbedingungen zeitgemäß sind“, so Karawanskij mit Blick auf den Zuwendungsbescheid, den Landrat Uwe Melzer (CDU) aufgrund der aktuellen Lage ausnahmsweise per Post erhielt.

Das Schulbauförderprogramm wurde 2015 neu aufgelegt. Bis Ende 2019 hat das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft (TMIL) rund 400 Millionen Euro Zuwendungen für Schulbauvorhaben bewilligt.

Der Landkreis Altenburger Land als staatlicher Schulträger wurde seit 2015 bei fünf Vorhaben, einschließlich der Sporthalle der Regelschule Pleißenaue, mit insgesamt rund acht Millionen Euro unterstützt.